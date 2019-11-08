Ekonomi Sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 lira olan hamsinin fiyatı 5 liraya düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trabzon haberleri: Sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 lira olan hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

Sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 lira olan hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

Trabzon'da havaların uygun gitmesi ve bol miktarda avlanılması sonucu sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 liradan satılan hamsi 5 liradan alıcı buluyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trabzon'da sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 liraya kadar çıkan hamsi 5 liradan satışa sunuluyor.

Moloz mevkinde tezgahta balık satışı yapan Mehmetcan Örseloğlu, "Karadeniz'in elması" hamsinin tezgahları süslediğini söyledi.

Örseloğlu, hamsinin fiyatının 5, 7,5 ve 10 lira arasında değiştiğini belirterek, "Maliyeti hesaplandığında şu anda hamsiyi fiyatının çok altında satıyoruz. Vatandaşların balığa yönelmelerini bekliyoruz. Hem sağlık hem de fiyat açısından şu günler bulunmaz bir fırsat. Palamut olmadığı için tamamen hamsiye yönelmiş durumdayız. Bundan sonrada istavrit avı başlar ve sezonu böylelikle tamamlarız" dedi.

Balık sezonu başladı ilk fiyatlar açıklandı: Hamsi 25, istavrit 20 lira
EKONOMİ
Balık sezonu başladı ilk fiyatlar açıklandı: Hamsi 25, istavrit 20 lira

"Hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet"

Balık halinde komisyonculuk yapan İsmail Mazlum da balık fiyatlarının uygun olduğunu ve Trabzonlu vatandaşların özellikle hamsi yediğini ifade ederek, "Sezon başında palamut çıkmayınca stres yaptık ama hamsinin bol gelmesi vatandaşımızın ucuz balık yemesini sağladı. Tezgahlarda hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet. Balık, çocukların yiyebileceği en güzel yiyecek" diye konuştu.

Hamsinin hava şartlarına göre bu aylarda çıkmasının normal olduğunu ifade eden Mazlum, havaların soğumasını beklediklerini söyledi.

Hami Çolak, tezgahlarda pek fazla çeşit olmadığını ama hamsinin her gün çıktığını vurguladı.

Halde 15 yıldır balıkçılık yapan Sefa Yazıcı da denizde palamut olmayınca büyük kayıkların ağlarını hamsiye çevirdiğini o nedenle hamsinin bol olduğunu anlattı.

Hale balık almak için gelen Baki Komar da fiyatların ucuz olduğunu söyledi.

2 saatte 400 kilogram hamsi yediler
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Giresun Üniversitesi tarafından 13. kez hamsi şenliği düzenlendi. Yaklaşık 7 bin öğrencinin katıldığı hamsi şenliğinde 400 kilo hamsi pişirilerek öğrencilere dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu şenlikte öğrenciler hamsinin tadını doyasıya çıkardı.
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Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Soylu da öğrencilerle beraber hamsi şenliğine katıldı. Soylu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13. hamsi şenliğine katılımın yoğun olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.
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400 kilo hamsinin ızgaralarda pişirilerek öğrencilere servis edildiğini belirten Soylu, Giresun Üniversitesi tarafından 13. kez düzenlenen hamsi şenliği büyük ilgi oluyor. Giresun'un incisi olan hamsi ikramımız bu yılda devam ediyor. Bundan sonra ki etkinliklerimizde yine öğrencilerimizin isteği doğrultusunda devam edecek. Öğrencilerimizin büyük bir ilgisi var 400 kilo hamsi ile şenliğimizi yapıyoruz inşallah öğrencilerimize yetecek dedi.
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Öte yandan, şenlikte ilk defa hamsi tadan Gineli öğrenciler ise ızgara başına geçerek ızgarayı harladı.
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2 saatte 400 kilogram hamsi yediler
Giresun Üniversitesi tarafından düzenlenen 13. Hamsi Şenliği'ne yerli ve yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri 400 kilo hamsiyi 2 saatte tüketti.


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