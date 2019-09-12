Ekonomi Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira

Eskişehir’de erik sezonunun kapanması sonrasında sezonun son mahsulleri olarak tezgahlara sunulan bahçe ürünleri yüksek rakamlardan satışa çıkarılıyor. Kurtuluş Kapalı Pazar esnafından Emin Özkaya, yeşil erik sezonunun kapandığını belirterek, "Şu an bu eriğin kilosunu 30 liraya satıyorum. Her kilosuna 30-40 tane erik düşüyor, yani tanesi neredeyse 1 liraya geliyor" dedi.

Haber Merkezi IHA
Erik hasat dönemi bitti, fiyatlar arttı.
Erik hasat dönemi bitti, fiyatlar arttı.

Erik hasat döneminin bitmesinin ardından tezgâhlarda erik satışı yavaş yavaş azalırken bazı esnaflar kendi üretimi olan bahçe mahsulünü vatandaşa sunmaya devam ediyor.

Kurtuluş Kapalı Pazar esnafından Emin Özkaya, yeşil erik sezonunun kapandığını belirtti. Kendileri dışında erik satanların daldan değil, buzhaneden erik tedarik ederek tezgâhlara sunduğunu öne süren Özkaya, "Yeşil eriğin sezonu bitti ve kızıl, kara eriklerin de sezonu bitmek üzere. Kara eriklerden elinde olanlar da daldan getirmiyorlar, buzhaneden getiriyorlar. Ona rağmen biz Eskişehir’de bu yeşil eriği yetiştirip piyasaya sunduk" şeklinde konuştu.

Kurtuluş Kapalı Pazar esnafından Emin Özkaya

"Kilosu 30 lira, her kilosuna 30-40 erik düşüyor"

Kendi yetiştirdikleri ve tükettikleri ürünü piyasaya sürdüklerini belirten Özkaya, "Şu an bu eriğin kilosunu 30 liraya satıyorum. Her kilosuna 30-40 tane erik düşüyor, yani tanesi neredeyse 1 liraya geliyor. Bu yeşil eriği Eylül’ün sonuna kadar tezgâhımızda satmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Bu erik bizim kendi yetiştirdiğimiz ürün olduğu için fiyatın düşmesi veya artması söz konusu değil. Başka yerde olmadığından fiyatını 80-100 olarak da biçebilirim ama öyle yapmıyorum. Vatandaş bizim üretimimiz olan bu ürünü daha uygun fiyata yesin diye fırsattan o şekilde abartarak istifade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı'nda yeni yapılanma: Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
EKONOMİ
Maliye Bakanlığı'nda yeni yapılanma: Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

Halk Ekmek’te yüzde 40 zam
EKONOMİ
Halk Ekmek’te yüzde 40 zam

2 bin rakımlı yaylada beyaz lahana hasadı başladı
EKONOMİ
2 bin rakımlı yaylada beyaz lahana hasadı başladı
Halk Ekmeke yüzde 40 zam

Halk Ekmek'e yüzde 40 zam

İstanbul'da ​bir fiyat artışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti.
Beylikdüzünde okul servis takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Serviste bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.
Kerpetenli vahşet

Kerpetenli vahşet

Polis ve komşular daireye girince şoke oldu.
Tanesi 1 lira

Tanesi 1 lira

​Sezonun son eriği tezgahtaki yerini aldı.
MİT ve emniyetten ortak operasyon

MİT ve emniyetten ortak operasyon

Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı.
Utancın 39. yılı

Utancın 39. yılı

​​12 Eylül askeri darbesini hatırlıyor muyuz?

82 milyon<br> faizciye çalışıyor

82 milyon
faizciye çalışıyor

​Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında olacak.

KKTC'de<br> art arda patlamalar

KKTC'de
art arda patlamalar

Askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Kırık tespit edildi

Kırık tespit edildi

Trabzonsporlu Ekuban ameliyat edilecek.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

​Türkiye'nin ilk otobüs firmasını Almanlar aldı.
Kritik atamalar

Kritik atamalar

​3 bakanlık ile 1 kuruma yapılan atamalar açıklandı.
Kuvvetli<br>geçişlere dikkat

Kuvvetli
geçişlere dikkat

​İstanbul dahil bir çok ile meteorolojik uyarı.
Ortalık savaş <br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

​Kırmızı ışıkta geçen TIR ters döndü.
Dalga geçer gibi

Dalga geçer gibi

​ABD ortak devriye hakkında PKK'ya bilgi verdi.
Anne beni kandırdılar

Anne beni kandırdılar

​Nihan Çiçek 2015 yılından beri kızından haber alamıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.