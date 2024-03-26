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Ekonomi

SGK geçen yıl sağlığa 553 milyar lira harcadı: Geri ödeme listesinde 8 bin 844 ilaç bulunuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 2023 yılındaki sağlık harcamaları 2022'ye göre yüzde 95,3 artışla 553 milyar 143 milyon lira oldu. Kurumun sağlık harcamalarının yüzde 66,4'ünü tedavi harcamaları, yüzde 33,6'sını ise ilaç, reçete hizmet bedeli ve diğer kalemler oluşturdu. Geçen yıl, 178 milyar lirayı geçen ilaç harcamasının 41,6 milyar lirası kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara ödendi

12:26 - 26/03/2024 الثلاثاء
AA
Arşiv
Arşiv

SGK'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurumun geçen yıl toplam geliri 2 trilyon 192 milyar 955 milyon lira olurken, toplam gideri 2 trilyon 232 milyar 339 milyon lirayı buldu.


Genel Sağlık Sigortasının (GSS) kapsamının genişlemesi ve sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanması gibi gelişmeler, Kurumun sağlık harcamalarını etkiledi.

2022 yılında 283 milyar 224 milyon lira olan sağlık harcamaları, 2023'ün sonu itibarıyla yüzde 95,3 artışla 553 milyar 143 milyon lirayı buldu.


Bu tutarın yüzde 66,4'ünü tedavi harcamaları, yüzde 33,6'sını ise ilaç, reçete hizmet bedeli ve diğer kalemler oluşturdu.


Geri ödeme listesinde 8 bin 844 ilaç bulunuyor


Sağlık harcamaları kapsamında devlet hastanelerine 258 milyar lira, üniversite hastaneleri 74 milyar 573 milyon lira, özel hastanelere ise 34 milyar 525 milyon lira ödeme yapıldı.


Kurum, 2023 yılında ilaca toplam 178 milyar 273 milyon lira öderken, ilaç harcamasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

Son eklenenlerle SGK'nin geri ödeme listesinde 881'i kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 8 bin 844 ilaç bulunuyor.




#ilaç harcaması
#sağlık harcamaları
#SGK
#Sosyal Güvenlik Kurumu
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