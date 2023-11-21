SGK haksız işsizlik ödeneğine yönelik harekete geçti: Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

Karakaş, birçok kişinin işinden kendi isteğiyle veya haklı nedenlerle ayrılıp anlaşmalı işverenle yanında kısa süreli çalışma ile 120 gün kesintisiz hizmet akdiyle çalışma şartını yerine getirerek İşsizlik ödeneği aldığını belirterek,

“Bu kısa süreli çalışmalar, artık İŞKUR tarafından SGK’ya bildirecek ve SGK’da çalışan denetleme çalışanları da bu kişilerin fiili ve gerçek çalışmalarını incelemekte. Yapılan denetlemede bunların sahte olduğu sonucuna varıldığında ise işsizlik ödeneği kesilerek, evrakta sahtecilikte suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca sahte sigortalı işçi gösteren işverenler de hem idari para cezası hem de devletten alınan teşvikleri de riske edebilirler” açıklamasında bulundu.