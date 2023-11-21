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Ekonomi

SGK haksız işsizlik ödeneğine yönelik harekete geçti: Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işyerinden kendi isteğiyle istifa eden veya haklı sebeplerle işten çıkarılan işçilerin, sahtekarlığının önüne geçmek için harekete geçti. Haksız işsizlik ödeneği alımının önüne geçilmesi için İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetleme yapacak. Yapılan denetlemede bunların sahte olduğu sonucuna varıldığında ise işsizlik ödeneği kesilerek, evrakta sahtecilikte suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

11:23 - 21/11/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kanuni şekilde işten çıkarılan bazı işçiler, işsizlik sigortası almak için anlaşmalı işverenlerle kısa süreli anlaşma yapıyor. Daha sonra bu işçiler, farklı bir işyerinde kendilerini haksız yere çıkarılmış gibi göstererek, haksız şekilde işsizlik ödeneği şartlarını karşıladığı için SGK’den işsizlik ödeneği alıyor.


SGK ise söz konusu sahtekarlığın önüne geçmek için denetleme gerçekleştirecek. Bu sahteciliğin önüne geçmek için ise İŞKUR tarafından kısa süreli çalışıp işten ve o işten kovulan işçiler İŞKUR tarafından SGK’ye bildirilecek. SGK tarafından ise bu işçiler hakkında denetleme başlatılarak, denetleme sonucunda sahtekarlık tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatılacak.


"Yapılan denetlemede hakız yere işsizlik ödeneği aldığı belirlenen kişiler hakkında duyurusunda bulunulacak”


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, işsizlik ödeneğinin, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması halinde ve en az 600 gün işsizlik sigortası yatırıp bunu son 120 günde çalışan işçilere ödendiğini belirtti.


Karakaş, birçok kişinin işinden kendi isteğiyle veya haklı nedenlerle ayrılıp anlaşmalı işverenle yanında kısa süreli çalışma ile 120 gün kesintisiz hizmet akdiyle çalışma şartını yerine getirerek İşsizlik ödeneği aldığını belirterek,
“Bu kısa süreli çalışmalar, artık İŞKUR tarafından SGK’ya bildirecek ve SGK’da çalışan denetleme çalışanları da bu kişilerin fiili ve gerçek çalışmalarını incelemekte. Yapılan denetlemede bunların sahte olduğu sonucuna varıldığında ise işsizlik ödeneği kesilerek, evrakta sahtecilikte suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca sahte sigortalı işçi gösteren işverenler de hem idari para cezası hem de devletten alınan teşvikleri de riske edebilirler” açıklamasında bulundu.



#İşsizlik ödeneği
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#SGK
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