SGK haksız işsizlik ödeneğine yönelik harekete geçti: Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

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Kanuni şekilde işten çıkarılan bazı işçiler, işsizlik sigortası almak için anlaşmalı işverenlerle kısa süreli anlaşma yapıyor. Daha sonra bu işçiler, farklı bir işyerinde kendilerini haksız yere çıkarılmış gibi göstererek, haksız şekilde işsizlik ödeneği şartlarını karşıladığı için SGK’den işsizlik ödeneği alıyor.
SGK ise söz konusu sahtekarlığın önüne geçmek için denetleme gerçekleştirecek. Bu sahteciliğin önüne geçmek için ise İŞKUR tarafından kısa süreli çalışıp işten ve o işten kovulan işçiler İŞKUR tarafından SGK’ye bildirilecek. SGK tarafından ise bu işçiler hakkında denetleme başlatılarak, denetleme sonucunda sahtekarlık tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatılacak.
"Yapılan denetlemede hakız yere işsizlik ödeneği aldığı belirlenen kişiler hakkında duyurusunda bulunulacak”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, işsizlik ödeneğinin, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması halinde ve en az 600 gün işsizlik sigortası yatırıp bunu son 120 günde çalışan işçilere ödendiğini belirtti.