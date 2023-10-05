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Ekonomi

SGK'ye bin 392 sözleşmeli personel alınacak: Bakan Işıkhan detayları paylaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bin 392 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 5-11 Ekim tarihlerinde yapılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından detayları paylaştı.

Pınar Görgü
13:18 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bin 392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.


Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz"



Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.




#Sosyal Güvenlik Kurumu
#ÖSYM
#SGK
#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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