EkonomiSiber güvenlikte yerlilik artmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Siber güvenlikte yerlilik artmalı

Siber güvenlikte yerlilik artmalı

Siber güvenliğin artık sanayi kolu olduğunu söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son 5 yılda 340 milyon dolarlık siber güvenlik harcamasında yerli payının 45 milyon dolarda kaldığını belirterek, yerliliğin artırılmasına vurgu yaptı.

Haber MerkeziYeni Şafak
340 milyon dolarlık siber güvenlik harcamasında yerli payı 45 milyon dolar olarak belirtildi.
340 milyon dolarlık siber güvenlik harcamasında yerli payı 45 milyon dolar olarak belirtildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son 5 yılda 340 milyon dolarlık siber güvenlik harcamasından yerli ürünlerin aldığı payın sadece 45 milyon dolar olduğunu belirterek, siber güvenliğin artık bir sanayi kolu olduğunu ve yerliliğin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile İstanbul’da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi’ne katıldı. Toplantının açılışında konuşan Özül, artık bilişimin stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek, bilişimin milli güvenlikle doğrudan ilgili olduğunu ifade etti. Bakan Özlü ayrıca, “Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamaya konsantre olmalıyız. Ortaya ticari bir ürün çıkarmayan, kalıcılığı olmayan, katma değer oluşturmayan kodlama anlayışına son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

TEŞVİKLER SÜRECEK

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara sunulan katkılar hakkında bilgi veren Özlü, iki ilgili kuruluşun destek ve teşviklerinin bu sene de devam edeceğini bildirdi. Bakan Özlü, şöyle devam etti: “Ayrıca hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle, Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreticilerini, sanayici kapsamına aldık. Kamu ihalelerinde, yerli malı yazılım ürünlerine yüzde 15 fiyat avantajı zorunluluğu getirdik. Burada bir düzenleme var ama bunun uygulamasında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız.”

Bilişimde 2023 hedefi için iki kat büyüme şart

TÜBİSAD üyelerinin Türkiye’de yıllık 30-40 milyar dolarlık ticaret hacmini yönettiğini açıklayan TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca ise, 94,3 milyar lira hesaplanan Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektör hacminin 2023 yılında 160 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Karaca, "2023 hedefine ulaşmak için 2016’da kaydedilen büyümenin 2 katı hızda yıllık ortalama büyüme hızını gerçekleştirmemiz gerekmekte” dedi.

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