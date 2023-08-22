Sıfır araçta rüzgar tersine döndü: Düşük faiz ve indirimli kampanya dönemi yeniden başlıyor

Araba yönelik hükümetin attığı adımlar yavaş yavaş meyvesini veriyor.





Peki sıfır otoda yeni kampanyalar gelir mi?





Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:





"Ticaret Bakanlığı’mızın kapsamını genişlettiği 6+6 yönetmeliğinin olumlu etkilerinden bir tanesi de ticari maksatlı otomobil alan kişilerin yani kayıt dışı ticaret yapan kişilerin büyük oranda siparişlerini iptal etmesi oldu.





Bu durum gerçekten ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın da otomobile erişimini kolaylaştırdı. Geçtiğimiz ay sıfır araçta tarihi rekora ulaşan bir temmuz ayını geride bıraktık. Yine buna paralel ağustos ayında da yüksek satış adetleri bekliyoruz.





Kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin siparişlerini iptal etmesiyle gelecek aylardaki siparişler öne çekilmiş oldu. Dolayısı ile satış adetleri halen yüksek olarak kayda geçiyor. Ancak bu taleplerde karşılandıktan sonra sıfır araç satış adetlerinde de düşüşler yaşanabilir.





Krediye erişimde yaşanan zorluklar, spekülatif fiyatlamaların önüne geçilmesi ve sıfır araçta arz sorununun büyük oranda geride kalması ve otomobilin yatırım aracı cazibesini yitirmesi de satış adetlerine etki edecektir.





Yıl sonuna kadar normalleşme yakalanır





Piyasamız son birkaç aydır geçmişe göre çok daha olumlu ilerliyor. İkinci el araçta spekülatif fiyatlamalar kesilmiş durumda. Hatta bu manada bir miktar düşüşte söz konusu. Sıfır araçta da tedarik sorununun büyük ölçüde ortadan kalması ve 6+6 yönetmeliğinin eş zamanlı piyasaya yarattığı etkiler ile yıl sonuna kadar normalleşmenin yakalanacağını düşünüyoruz.





Sıfır araçta kampanya dönemi





Bu süreçte artan stok ve geçmişe göre daha düşük olan talep gibi sebeplerle yıl sonuna doğru markalar bazı kampanyalar düzenleyebilir. Pandemi öncesi piyasamızın normal olduğu dönemlerde marka bünyesinde yapılan sıfır veya düşük faizli kampanyalar ya da avantajlı indirimler her yıl sonu düzenlenmekteydi. Piyasamızın mevcut olumlu şartları ve normalleşme yaşandığı bu dönemde benzeri kampanyalar düzenlenebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız süreci takip ederek ihtiyaçları doğrultusunda karar verebilirler.





İkinci elde satış adetleri durağan şekilde devam ediyor





Ocak-mayıs döneminde oldukça yüksek seyreden satış adetleri haziran ayında düşmeye başlamıştı. Temmuz ayında daha da düşen satış adetleri içinde bulunduğumuz ağustos ayında da halen durağan şekilde devam etmektedir. Sıfır araçta bollaşma, krediye ulaşımda yaşanan zorluklar, otomobilin yatırım cazibesini kaybetmesi gibi sebepler etki eden faktörler. Şu an için bir tekrar normalleşme sürecinin içindeyiz. Koşulların tam olarak oturması ve krediye erişimde yaşanacak rahatlamaların ardından, piyasamız hem fiyatlar hem de iş işleyişi olarak tekrar hareketlenerek, seyrine daha sağlıklı şekilde devam edecektir.





Bakanlığın tedbirleri oldukça etkili ve caydırıcı oldu





Bakanlığımızın tedbirleri yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesinde oldukça etkili ve caydırıcı oldu. Sıfır otomobili ticaret maksatlı alan kişilerin %40’ı siparişlerini iptal etmiş durumda. Ayrıca spekülatif fiyatlamaların da önü kesildi. Zaman zaman Birebir irtibat noktasında fazladan tutarlar talep edilse de gerek denetimler gerekse düşük talep sebebiyle bir süre sonra bu tür uygulamalar da etkisini yitirecektir. Bu noktada vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Yönetmeliğe aykırı taleplere kesinlikle karşılık vermemeleri ve bu durumları Bakanlıklarımıza bildirmeleri, bu tür taleplerin ortadan kalkmasında oldukça yararlı olacaktır.”







