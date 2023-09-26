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Ekonomi

Sıfır Atık Projesi hem doğaya hem ekonomiye can verdi: Altı yılda 96 milyar liralık katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından elde edilen bilgilere göre gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 6 yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'yle bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

14:53 . 26/09/2023 Salı
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi", sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.


Tanıtımı 26 Eylül 2017'de yapılan ve aşamalı olarak, mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerleri gibi atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulanan projenin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.


172 bin bina sıfır atık sistemine geçti

Projenin başlangıcından bu yana sıfır atık yönetim sistemine geçen bina ve yerleşke sayısı 172 bini buldu.


Sıfır atık konusunda yaklaşık 19 milyon 500 bin kişiye eğitim verildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2021'de yüzde 27,2'ye, 2022'de ise yüzde 30,13'e yükseldi. Geri kazanım oranının bu yıl yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor.


Projenin uygulanmaya başladığı 6 yıllık süreçte 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlıktan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı. Toplanan bu atıklardan 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.


Ayrıca 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu, 82 milyon metreküp depolama alanından tasarruf sağlandı, 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

Projenin uygulanmasıyla 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 108 milyon varil petrol tasarruf edildi.


Sıfır atık gönüllüsü oldu: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı
Sıfır atık gönüllüsü oldu: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Hareketine bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk." dedi. İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelenin çok boyutlu bir şekilde devam ettirileceğini ifade eden Erdoğan, 2053 yılındaki hedefin net sıfır emisyona ulaşmak olduğunu söyledi.


#Emine Erdoğan
#Sıfır Atık Projesi
#Ekonomi
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