Sıfır Atık projesi vakfa dönüştü

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Hareketine bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk." dedi. İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelenin çok boyutlu bir şekilde devam ettirileceğini ifade eden Erdoğan, 2053 yılındaki hedefin net sıfır emisyona ulaşmak olduğunu söyledi.