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Sıfır Atık projesi vakfa dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen Sıfır Atık projesi çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu.

15:38 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu kapsamında, eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı atmıştı.

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu kapsamında, eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı atmıştı.

Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunarak her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Resmi Gazete kararı ile Sıfır Atık Vakfı kuruldu.

Vakfın kurucuları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde projeyi yürüten
Murat Kurum
yer aldı.
  • TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum’un yanı sıra Sıfır Atık Vakfı’nın kurucuları arasında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz de bulundu.

Sıfır Atık Vakfı; çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması, arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması için önem taşıyor.

Ekonomiye 96 milyar TL'lik katkı

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar; 24,5 milyon ton kağıt, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 10,2 milyon ton organik atık dönüştürüldü; 96 milyar TL ekonomik kazanç elde edildi.

Enerji ve su tasarrufu

703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı, 433 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.



Sıfır atık gönüllüsü oldu: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı
Sıfır atık gönüllüsü oldu: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Hareketine bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk." dedi. İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelenin çok boyutlu bir şekilde devam ettirileceğini ifade eden Erdoğan, 2053 yılındaki hedefin net sıfır emisyona ulaşmak olduğunu söyledi.



#Sıfır Atık
#Emine Erdoğan
#Murat Kurum
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sıfır Atık Vakfı
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