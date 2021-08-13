Ekonomi Sıfır binek araçlarda ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el fiyatlarını da düşürecek
OTOMOTİV

Sıfır binek araçlarda ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el fiyatlarını da düşürecek

Sıfır binek otomobillerde ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapıldı. Oto galericiler uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşünün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Sıfır binek araçlarda ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el fiyatlarını da düşecek
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Resmi gazetede bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları düzenlendi. Alınan karar ile birlikte Motor silindir hacmi 1600 cm3 geçen araçlarda matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Düzenleme sonrası sıfır araç satan markaların resmi sitelerinde de düzenlemeler başladı.

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Konuyla ilgili konuşan Oto Galerici Nidai Karip, “ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşü ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacaktır ve piyasa hareketlenecektir” dedi.

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"ÖTV düzenlemesiyle piyasa hareketlenecek"

Karip, “Uzun zamandır ÖTV düzenlenmesi bekleniyordu araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç satışlarında bir düşüş yaşanıyordu. Bugün açıklanan ÖTV düzenlemesi satışlarda birazda olsa olumlu bir hava estireceğini düşünüyorum. 1600 ve altı motorlu araçlarda yüzde 15’e kadar bir fiyat düşüşü gerçekleşti. Yüzde 80’lik ÖTV diliminde olan sıfır araçlarda yaklaşık 40 - 50 bin lira kadar indirim söz konusu oldu. Bu düşüşte piyasada olumlu bir oluşturur. Vatandaşlara en azından 50 bin TL’lik bir indirimde olsa da eski fiyatının daha aşağısında araç alma fırsatı doğdu. Çok mantıklı bir indirim oldu zaten uzun zamandır bekliyorduk ve memnunuz” ifadelerini kullandı.

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"Sıfır araçlara yansıyacak olan indirim ikinci el araç fiyatlarını da etkileyecektir"

ÖTV düzenlemesinin gelmesiyle sıfır araçlarda yaşanacak olan indirimin ikinci el fiyatlarına da olumlu şekilde yansıyacağını belirten Karip, "ÖTV indiriminden sonra hareketlilik olacaktır fakat sadece ÖTV indirimine göre piyasanın çok fazla canlanacağını düşünmüyorum. Kredi faiz oranları yüksek olduğu için bu biraz soru işareti oluşturuyor fakat faiz oranlarında da bir düşüş yaşanırsa piyasa çok daha farklı bir hareketlilik yaşar. Sıfır araçlarda fiyat düştüğü zaman ikinci elde de ister istemez fiyatlar düşecektir. Bizim gayemiz araç satmak tükse yada uygun olması bizim için çok önem arz etmiyor. Mühim olan burada piyasanın canlanması ve araç satabilmemiz. Ben herkesin araç alabilmesini istiyorum bizde satmak istiyoruz. Bu yüzden ÖTV indirimi piyasaya can verecek” şeklinde konuştu.

"Yüksek fiyatlı araçlarda yaklaşık 50 bin TL indirim olacak"

Beklenen ÖTV düzenlemesinin yüksek araç fiyatlarında 50 bin TL gibi bir indirim sağlayacağını belirten Oto Galerici Yunus Ete, şunları söyledi:

  • "Uzun zamandır beklediğimiz ÖTV düzenlenmesi nihayet dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Sıfır araçlara olan indirim ikinci ellere de yansıyacağını öngörüyorum. Aslında bu kadarlık bir düzenleme beklemiyorduk bunun yanında faiz indirimi de gerçekleşseydi daha güzel olurdu. Sıfır araçlarda yüzde 80’lik ÖTV diliminde olan araçlar yüzde 50’lik dilime düştü bunu hesaplarsak 310 bin TL bandındaki araçlar 260 bin TL değerine düşecektir ortalama 50 bin TL’lik bir düşüş gerçekleşecektir. Bu durum tabi ki ikinci ellerde de olumlu bir hareketlilik yansıtacaktır. Bu ilk iki hafta bir hareketlilik beklemiyorum vatandaşlar biraz olayı anlamaya çalışacaklardır fakat sonrasında piyasanın hareketleneceğini öngörüyorum. Araç satışlarında bir artış bekliyorum."

ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar
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ÖTV indirimi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
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Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
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KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira
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Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira
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Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira
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Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira
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Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira
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Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira
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Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira
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Renault Megane Joy 1.3 Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira
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Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira
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Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira
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Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira
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Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira
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ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ÖTV kararı dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ÖTV matrahları arttırıldı. Vatandaşların dün geceden bu yana sürekli arattığı ÖTV indiriminde fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmeler sonrası milyonlarca vatandaş en ucuz sıfır otomobil araştırması yapmaya başladı. İşte 2021 ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır araç fiyatları listesi…
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