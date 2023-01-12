Sıfır ve ikinci el oto mercek altında: Denetim için müfettişler devrede

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasını etkilemek ve fahiş fiyatları devreye almak için faaliyet yürütenlere yönelik harekete geçildiğini açıkladı. Bakan Muş, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürütenlerle ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini duyurdu.

Mehmet Muş

Mehmet Muş sosyal medya hesabından "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, Piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir" mesajını paylaştı.