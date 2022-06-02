Sığır başına 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar devam edecek Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

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