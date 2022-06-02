Ekonomi Sığır başına 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sığır başına 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar devam edecek

Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

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Haber Merkezi AA
Sığır başına 2 bin 500 liralık destek yıl sonuna kadar devam edecek
Foto/arşiv

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidilerek, düzenlemedeki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Uygulamayla tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.

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