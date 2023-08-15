Sigorta sektöründe bir ilk: Neova Katılım Sigorta’nın Teknoloji Grubu 'Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başladı

Neova Katılım Sigorta’nın Teknoloji Grubu, Teknopark İstanbul’da faaliyette.
Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Katılım Sigorta, sigorta sektöründe bir ilke imza atarak Teknoloji Grubunu Türkiye’nin teknoloji üretimine büyük katkı sağlayan Teknopark İstanbul’a taşıdı. Müşterilerinin beklenti ve taleplerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek misyonuyla hareket eden Neova, Teknopark İstanbul’un teknolojik ekosisteminin katkısıyla Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmayı ve yenilikçi ürünlerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Bu sayede hem müşterilerinin hem de satış kanallarının hayatını kolaylaştırmayı planlayan şirket, nitelikli personel istihdamına ve personel gelişimine de büyük önem vererek teknoloji grubu çalışan sayısını önemli ölçüde artırdı ve faaliyetlerini hızlandırdı.
“Geliştireceğimiz inovatif ürün ve süreçlerle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz”
Neova Katılım Sigorta’nın Teknoloji Grubunun Teknopark’ta faaliyetlerine başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, şu açıklamaları yaptı: “Neova Katılım Sigorta olarak dijital ve teknolojik gelişime odaklanarak, her zaman müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için de büyüme, kârlılık, inovasyon & verimlilik, müşteri ve dijital gelişim başlıklarını makro stratejimizdeki 5 temel unsur olarak kabul ediyoruz. Yeni ürünler ve kanallar geliştirebilmek için teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yine teknolojiyi etkin kullanarak müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Teknoloji Grubumuzu Teknopark İstanbul’a taşıyarak sektörde bir ilke imza attık. Ofisimiz tamamlandı ve faaliyetlerimize geçen hafta itibari ile başladık. Teknoloji ekosisteminin içerisinde fiziksel olarak da yer alarak sigorta sektörünün gelişmesine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dijital gelişim stratejimizin ana konuları arasında gördüğümüz acentelerimizin dijital gelişimine destek olma, mevcut dijital kanallarımızı geliştirme, yeni dijital kanallar açma, süreçlerimizin dijitalleşmesi ve otomasyona da yeni faaliyet alanımızda ağırlık vereceğiz. Oluşturduğumuz Ar-Ge ve inovasyon ekiplerimizle Teknopark İstanbul’un teknolojik ekosisteminden yararlanarak yurt içinde ve yurt dışında geliştirmeyi planladığımız yeni projeler için temaslarımız başladı. Insurtech’lerle iş birliği yaparak geliştireceğimiz inovatif projelerle sigorta sektörünün geleceğine birlikte katkı sağlamayı hedefliyoruz. Neova Katılım Sigorta olarak, sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirerek bu adımın pek çok yeniliğe ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Geliştireceğimiz inovatif ürün ve süreçlerle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz.”
Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Aslıhan Çandır ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Neova Katılım Sigorta olarak, sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Teknoloji Grubumuzla Teknopark’ta faaliyet göstermeye başladık. Teknolojiyi ekosistemin içerisinden takip edebilmemize ve etkin bir şekilde kullanabilmemize imkan verecek olan Teknopark İstanbul, yeni teknolojileri kullanmamıza ve nitelikli istihdamlara da yatırım yapabilmemize olanak sağlayacak. Teknolojiyi üreten ve yöneten insanlara yapılan yatırımın teknolojiye yapılan yatırım kadar önemli olduğuna inanıyor ve büyüme stratejimiz kapsamında, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Teknopark İstanbul ile birlikte, sektörümüze yön verecek önemli yenilikler gerçekleştirmek, donanımlı, alanında yetkin insan kaynağı istihdam etmek ve yetiştirmek istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da Teknoloji grubumuzu genişleterek çalışan sayımızı önemli ölçüde artırdık. Neova Katılım Sigorta olarak Teknopark İstanbul’da yeni ürünler ve süreçleri geliştirmeye devam edeceğiz.”
- Teknopark İstanbul Hakkında
- Yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacıyla kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi olan Teknopark İstanbul, ileri teknoloji merkezi konumunda yer alıyor. Teknopark İstanbul; İstanbul ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetlerini, nitelikli işgücünü ve bölge sanayisinin tecrübesini bünyesinde barındırdığı sektörlere entegre etmeyi amaçlıyor. Teknopark İstanbul’da Aselsan, TAI, Architecht, Intertech, AlbarakaTech Global, Yeditepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi gibi öncü Ar-Ge çalışmaları yürüten kuruluşlarında arasında bulunduğu 400’ü aşkın yerli ve yabancı şirket bulunuyor.
- Neova Katılım Sigorta Hakkında
- Katılım sigortacılığı esaslarına göre 16 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Katılım Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor. Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Katılım Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği 2021 yıl sonu verilerine göre, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 3,14 pazar payıyla 9. sırada, katılım sigortacılığı sektöründe ise yüzde 53,7 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. 11 bölge müdürlüğü, 2 bin 700’ü aşkın acentesi ve 300’ü aşkın çalışanıyla hayat dışı katılım sigortacılığı alanında 13 yıldır öncü konumda bulunan Neova Katılım Sigorta, 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla yüzde 100 Kuveyt Türk iştiraki haline geldi. Neova Katılım Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı katılım sigortacılığı sektöründeki öncü pozisyonunu sürdürmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya artan bir hızla devam ediyor.