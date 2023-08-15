Sigorta sektöründe bir ilk: Neova Katılım Sigorta’nın Teknoloji Grubu 'Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başladı

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Katılım Sigorta, sigorta sektöründe bir ilke imza atarak Teknoloji Grubunu Türkiye’nin teknoloji üretimine büyük katkı sağlayan Teknopark İstanbul’a taşıdı. Müşterilerinin beklenti ve taleplerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek misyonuyla hareket eden Neova, Teknopark İstanbul’un teknolojik ekosisteminin katkısıyla Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmayı ve yenilikçi ürünlerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Bu sayede hem müşterilerinin hem de satış kanallarının hayatını kolaylaştırmayı planlayan şirket, nitelikli personel istihdamına ve personel gelişimine de büyük önem vererek teknoloji grubu çalışan sayısını önemli ölçüde artırdı ve faaliyetlerini hızlandırdı.

Neova Katılım Sigorta’nın Teknoloji Grubunun Teknopark’ta faaliyetlerine başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, şu açıklamaları yaptı: “Neova Katılım Sigorta olarak dijital ve teknolojik gelişime odaklanarak, her zaman müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için de büyüme, kârlılık, inovasyon & verimlilik, müşteri ve dijital gelişim başlıklarını makro stratejimizdeki 5 temel unsur olarak kabul ediyoruz. Yeni ürünler ve kanallar geliştirebilmek için teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yine teknolojiyi etkin kullanarak müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Teknoloji Grubumuzu Teknopark İstanbul’a taşıyarak sektörde bir ilke imza attık. Ofisimiz tamamlandı ve faaliyetlerimize geçen hafta itibari ile başladık. Teknoloji ekosisteminin içerisinde fiziksel olarak da yer alarak sigorta sektörünün gelişmesine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dijital gelişim stratejimizin ana konuları arasında gördüğümüz acentelerimizin dijital gelişimine destek olma, mevcut dijital kanallarımızı geliştirme, yeni dijital kanallar açma, süreçlerimizin dijitalleşmesi ve otomasyona da yeni faaliyet alanımızda ağırlık vereceğiz. Oluşturduğumuz Ar-Ge ve inovasyon ekiplerimizle Teknopark İstanbul’un teknolojik ekosisteminden yararlanarak yurt içinde ve yurt dışında geliştirmeyi planladığımız yeni projeler için temaslarımız başladı. Insurtech’lerle iş birliği yaparak geliştireceğimiz inovatif projelerle sigorta sektörünün geleceğine birlikte katkı sağlamayı hedefliyoruz. Neova Katılım Sigorta olarak, sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirerek bu adımın pek çok yeniliğe ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Geliştireceğimiz inovatif ürün ve süreçlerle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz.”