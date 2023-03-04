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Ekonomi

Sigorta şirketlerinin 'deprem' oyunu: CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet edin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, depremden dolaylı olarak etkilenen illerde sigorta şirketlerinin “deprem olabilir” ihtimali ile teminat vermek istemediğini söyleyerek, “Kanun çok açık ve net. Kanunda bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınamayacakları açıkça belirtiliyor” dedi.

15:22 . 4/03/2023 Cumartesi
IHA
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

11 ilin etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, yıkıma yol açmasa da bazı illerde de hasar oluşturdu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin depremden dolaylı olarak etkilenen illerde teminat vermediğini belirtti.


Şahin, “
Depremden sonra depremden direkt etkilenen iller var. Birde dolaylı olarak etkilenen iller var. Deprem bölgesinin çevresindeki illerde depremi şiddetli bir şekilde hissetti ama herhangi bir yıkım olmadı. Yalnız ileride olacak bir depremde yıkılma ihtimali görüp, bu illerdeki sigorta şirketleri deprem olabilir ihtimali ile teminat vermek istemiyorlar. Yani teminat vermekten kaçınıyorlar. Kanun çok açık ve net. Kanunda bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınamayacakları açıkça belirtiliyor. Fakat bunu sözlü olarak yaptığımızda elimizde bir delilimiz yok
” dedi.

Şahin, “Ancak bunu yazılı olarak yaparsak ve bu isteğimiz yerine getirilmezse ilerde bizimde hukuki olarak haklarımız doğar. Bunu yapmayanları bir şekilde belirleyip, CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet etmekte vatandaş olarak bizim en temel görevimiz. Bu tür olayların ileride olmaması adına bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi eğer ki yapılmayacaksa hiçbir yerde yapılmaması gerekiyor. O zamanda sigortanın bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” diye konuştu.




#Tüketiciler Birliği
#Sigorta şirketleri
#Mahmut Şahin
2 saat önce
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Sigorta şirketlerinin 'deprem' oyunu: CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet edin
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