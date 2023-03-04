Sigorta şirketlerinin 'deprem' oyunu: CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet edin

Depremden sonra depremden direkt etkilenen iller var. Birde dolaylı olarak etkilenen iller var. Deprem bölgesinin çevresindeki illerde depremi şiddetli bir şekilde hissetti ama herhangi bir yıkım olmadı. Yalnız ileride olacak bir depremde yıkılma ihtimali görüp, bu illerdeki sigorta şirketleri deprem olabilir ihtimali ile teminat vermek istemiyorlar. Yani teminat vermekten kaçınıyorlar. Kanun çok açık ve net. Kanunda bir mal ve hizmeti satmaktan kaçınamayacakları açıkça belirtiliyor. Fakat bunu sözlü olarak yaptığımızda elimizde bir delilimiz yok