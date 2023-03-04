Sigorta şirketlerinin 'deprem' oyunu: CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet edin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin
11 ilin etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, yıkıma yol açmasa da bazı illerde de hasar oluşturdu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin depremden dolaylı olarak etkilenen illerde teminat vermediğini belirtti.
Şahin, “Ancak bunu yazılı olarak yaparsak ve bu isteğimiz yerine getirilmezse ilerde bizimde hukuki olarak haklarımız doğar. Bunu yapmayanları bir şekilde belirleyip, CİMER’e ve Sigorta TAHKİM’e şikayet etmekte vatandaş olarak bizim en temel görevimiz. Bu tür olayların ileride olmaması adına bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi eğer ki yapılmayacaksa hiçbir yerde yapılmaması gerekiyor. O zamanda sigortanın bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır” diye konuştu.