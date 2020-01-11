Ekonomi Sigortalı sayısı 22 milyona dayandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sigortalı sayısı 22 milyona dayandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2002 yılında 720 bin olan işyeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan 22 milyona yaklaştı. Sosyal yardımlarda ise 2 milyar ile aldığımız çıtayı 55 milyarlara çıkartmış durumdayız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2002 yılında 720 bin olan işyeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan 22 milyona yaklaştı. Sosyal yardımlarda ise 2 milyar ile aldığımız çıtayı 55 milyarlara çıkartmış durumdayız” dedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen ‘Değer Zirvesi’ ve Türkiye’ye Değer Katanlar Ödül Töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleşti.

DESTEKLER SÜRECEK

Markalaşmadan Türkiye’nin ekonomisinin yukarılara çıkacağına inanmadıklarını belirten Selçuk, “Türkiye daha büyüyecek daha gelişecek ürettiği ve bunu da değer kattığı markalarıyla beraber yapacak. Türkiye’miz savunma sanayiden, tekstile kadar birçok değer üretmiş durumda ve bunlarda bizim uluslararası arenada gururlanmamızı ülkemiz adını daha yüksek seviyelere çıkarmamıza sebep oluyor. Türkiye büyüdükçe sosyal refah, istihdamı ve iş gücü potansiyelini de aynı doğrultuda artıyor. Biz de bakanlık olarak hem çalışana, hem işverene, üreticiye ve girişimciye verdiğimiz teşviklerimizle desteklerimizle ortadayız" dedi.

33. SIRAYA YÜKSELDİK

  • 2019'un çalışma hayatı açısından da tüm taraflar içinde oldukça verimli ve aktif bir yıl olduğunu kaydeden Selçuk, "2019 için hedeflediğimiz tabloya ulaşma anlamında ciddi bir mesafe kaydettik. Gelişmiş Milletler İnsani Gelişme raporuna göre ülkemiz bu sene ilk defa çok yüksek gelişmişlik ülke kategorisine girdi. Yine Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan iş yapma kolaylığı raporuna göre de 190 ekonomi arasında 43’üncü sıradan 33’üçüncü sıraya yükseldi” şeklinde konuştu.

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