SİHA'ların ihracat başarısı vergi şampiyonluğu getirdi

Baykar'dan alınan bilgiye göre, savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firması olan Baykar, gelirlerinin önemli bir kısmını yurt dışına yapılan İHA ve SİHA satışlarından elde ediyor.

Baykar'ın 2022 yılı cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden oluşuyor.