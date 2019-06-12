Siirt fıstığı dünya markası olma yolunda

Vali Ali Fuat Atik, ilin Siirt fıstığından hak ettiği ekonomik geliri elde etmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Ünü ülke sınırlarını aşan Siirt fıstığının dünya pazarına daha rahat satılması için marka ve tescil çalışmalarının devam ettiğini belirten Atik, şöyle konuştu:
- "Markalaşma yolunda önemli bir adım atılarak, piyasalara 'Fistalora' markasıyla Siirt fıstığı ürünleri satışı başladı. Çok yakın zamanda mahsul zincir marketlerin raflarında da görülecek. Siirt'in ekonomik ürünlerin başında gelen ve günümüzde artık 'Yeşil altın' olarak da tabir edilen kentin sembolü Siirt fıstığının üretiminin artırılması için yeni hamleler başlatacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle en az 10 bin dekar yeni fıstık bahçesi kurulumunu hedefliyoruz."