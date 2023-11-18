Siirt için yeni petrol hamlesi: TPAO bir bölgede daha arama yapacak

Elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı'yla, yüzde 10 özel tüketim vergisine tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Böylece söz konusu matrah eşiğine giren elektrikli otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.