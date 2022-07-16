Silivri’de doğal gaz deposu büyüyor

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde kilit role sahip iki yer altı doğal gaz depolama tesisi yer alıyor. Bunlardan biri Tuz Gölü'nün metrelerce altında, diğeri de İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde BOTAŞ tarafından her iki depolama tesisinde de daha fazla gaz depolamak için genişleme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

TUZ GÖLÜ 5.4 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Bir diğer önemli kapasite artışı da Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde hayata geçiyor.

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HEDEF ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK

2017'de başlayan çalışmalarda artık sona gelinirken, BOTAŞ ekiplerinin çalışması kapsamında kuyu sondajları da bir bir tamamlanıyor. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 9'unda gaz akış testi başarıyla tamamlandı. Bu yıl sona ermesi planlanan projede 3,2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalara ilişkin "Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak" demişti.

Depoların enerjisi RES’ten sağlanacak

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde ihtiyaç duyulan elektrik için BOTAŞ yönünü rüzgara çevirdi. 4,2 megavat kapasitelik rüzgar enerji santrali (RES) kurulumu yapılıyor. Bu ay içinde elektrik üretecek Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ndeki RES, genişletme projesi dahil olmak üzere tesislerde kullanılacak elektrik enerjisinin yüzde 100’ünü karşılayacak.

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