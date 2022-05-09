Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor: Silivri'de bir ateş daha yakıldı

Keşfedilen Karadeniz gazının çıkarılması için çalışmalar hızla devam ederken, doğal gazda arz güvenliği için kilit olan depolama tesisleri için de farklı noktalarda mesai harcanıyor. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite artırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi başarıyla tamamlandı. Yaz sezonunu boyunca Silivri’deki 18 kuyunun tamamında gaz akış testlerinin tamamlanması hedefleniyor.

SAROS FSRU PROJESİYLE TEDARİK ÇEŞİTLENECEK

Geçtiğimiz yıl devreye alınan ve Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi de bu yatırımlar arasında başı çekiyor. Hatay Dörtyol’da bulunan Ertuğrul Gazi’nin yanında bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU Projesi de doğal gaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak.

ENERJİNİN SİGORTASI DEPOLAMA TESİSLERİ

Doğal gaz girişlerinin yanında depolama yatırımlarına da devam ediliyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023’te 5,4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Türkiye’nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmalarında yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılması yer alıyor.

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18 KUYUDA SONDAJ

Silivri’de iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleşti. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Böylece genişleme çalışmalarında kritik bir viraj geçilmiş oldu. Çalışmalarla 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkacak. Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 60’ı tamamlanan projenin 2022 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.

ARZ GÜVENLİĞİNİ PERÇİNLEYECEĞİZ

Silivri’deki çalışmaları yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ya keşif yapacaksınız ya da depoların sayısını artıracaksınız. Biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz’deki gaz keşfimizin yanında depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. İnşallah yıl sonunda hem Silivri’deki tesisimizin hem de Saros FSRU’nun açılışını gerçekleştireceğiz ve arz güvenliğimizi perçinleyeceğiz” dedi. Testi yapılan iki kuyuda gaz üretebilir hale gelindiğini söyleyen Dönmez, “Yakma işlemi kuyuların üretime, hazır hale geldiğinin göstergesi. Yaz aylarının içinde bu 18 kuyunun tamamında gaz akış testi tamamlanacak” diye konuştu.