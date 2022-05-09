Ekonomi Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor Silivride bir ateş daha yakıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor: Silivri'de bir ateş daha yakıldı

Doğal gazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitesini her geçen yıl hızla artıran Türkiye, mavi vatandaki keşif çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Son olarak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin kapasite artırma çalışmaları kapsamında bölgedeki açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi başarıyla tamamlandı.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor: Silivride bir ateş daha yakıldı
Arşiv

Keşfedilen Karadeniz gazının çıkarılması için çalışmalar hızla devam ederken, doğal gazda arz güvenliği için kilit olan depolama tesisleri için de farklı noktalarda mesai harcanıyor. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite artırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi başarıyla tamamlandı. Yaz sezonunu boyunca Silivri’deki 18 kuyunun tamamında gaz akış testlerinin tamamlanması hedefleniyor.

SAROS FSRU PROJESİYLE TEDARİK ÇEŞİTLENECEK

  • Geçtiğimiz yıl devreye alınan ve Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi de bu yatırımlar arasında başı çekiyor. Hatay Dörtyol’da bulunan Ertuğrul Gazi’nin yanında bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU Projesi de doğal gaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak.

ENERJİNİN SİGORTASI DEPOLAMA TESİSLERİ

Doğal gaz girişlerinin yanında depolama yatırımlarına da devam ediliyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023’te 5,4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Türkiye’nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmalarında yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılması yer alıyor.

18 KUYUDA SONDAJ

  • Silivri’de iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleşti. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Böylece genişleme çalışmalarında kritik bir viraj geçilmiş oldu. Çalışmalarla 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkacak. Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 60’ı tamamlanan projenin 2022 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.

ARZ GÜVENLİĞİNİ PERÇİNLEYECEĞİZ

  • Silivri’deki çalışmaları yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ya keşif yapacaksınız ya da depoların sayısını artıracaksınız. Biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz’deki gaz keşfimizin yanında depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. İnşallah yıl sonunda hem Silivri’deki tesisimizin hem de Saros FSRU’nun açılışını gerçekleştireceğiz ve arz güvenliğimizi perçinleyeceğiz” dedi. Testi yapılan iki kuyuda gaz üretebilir hale gelindiğini söyleyen Dönmez, “Yakma işlemi kuyuların üretime, hazır hale geldiğinin göstergesi. Yaz aylarının içinde bu 18 kuyunun tamamında gaz akış testi tamamlanacak” diye konuştu.

Depolamanın çılgın projesi: Dünyanın en büyüğü olacak
FOTOĞRAF 8
Title
Son yıllarda enerji alanında büyük projelere imza atılan Türkiye’de en önemli yatırımlardan birisi olan ve tamamlandığında dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü olacak Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi projesinde Eylül ayı itibariyle yüzde 51 genel ilerleme sağlandı.
Title
Yerin yaklaşık bin 500 metre kadar altına inilerek tuzun eritilmesiyle oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanırken, her bir mağara yaklaşık 100 milyon metreküp doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. Oluşturulan mağaralar içerisine 60 tane Galata Kulesi alabiliyor, bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde. Mevcutta 12 mağaranın tamamlandığı projede ilave 40 mağara ile birlikte 52 mağaraya ulaşılmış olacak.
Title
\"Projede Eylül 2021 itibarıyla yüzde 51 genel ilerleme sağlandı\" <br><br> Eylül 2021 itibarıyla yüzde 51 genel ilerleme sağlanan projede, 40 adet kavernanın oluşturulmasına yönelik tatlı su temin ve tuzlu su deşarj boru hatları, enerji nakil hatları, su alma yapısı, su depoları ve pompa istasyonları inşaat işleri tamamlandı. Projede halihazırda sondaj faaliyetleri ve yeni yüzey tesisi yapım çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Türkiye’nin hedeflenen toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yaklaşık yarısının Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri’nde depolanması öngörülüyor.
Title
“Depolamada kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60’ı güneş enerjisinden karşılandı” <br><br> Proje kapsamında kurulan 1 mWe gücündeki güneş enerjisi santrali vasıtasıyla enerji üretilirken, yıllık 878 ton karbon salınımı önlenerek sürdürülebilir, çevreci kalkınmaya katkı sağlanıyor. Yıl içerisinde güneş enerjisi santrali ile 650 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen miktarda elektrik üretilirken, depolama faaliyetlerinde kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60’ı güneş enerjisinden karşılandı. Mevcut güneş enerji santraline ilave olarak 2 mWe gücünde güneş enerjisi santrali yapımı çalışmaları devam ediyor.
Title
Tuz Gölü su seviyesi arttı ve ekosistemin gelişimine katkı sağlandı <br><br> Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen yapım çalışmalarında görev alan personelin ise yaklaşık yüzde 26’sı yerel istihdam olarak sağlanıyor. Yürütülmekte olan birçok sosyal sorumluluk projesi ile de yöre halkına sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlanıyor. Ayrıca Tuz Gölü İşletme Müdürlüğünde 5 bin adet, Sultanhanı ilçesinin muhtelif yerlerine de 3 bin 860 olmak üzere toplam 8 bin 860 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
Title
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi I. ve II. etap çalışmaları kapsamında oluşturulmakta olan kavernalar için Hirfanlı Barajından alınan tatlı suyun işlem sonrası Tuz Gölü’ne deşarjı neticesinde Tuz Gölü su seviyesi arttı ve ekosistemin gelişimine katkı sağlandı. Proje sayesinde Türkiye’ni en büyük flamingo (allı turna) kolonisini barındıran Tuz Gölü habitatı canlanırken, bu sayede flamingo sayısı arttı.
Title
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi dünyanın en büyüğü olacak
Title
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi dünyanın en büyüğü olacak
Depolamanın çılgın projesi: Dünyanın en büyüğü olacak
Tamamlandığında dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü olacak Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi projesinde Eylül ayı itibariyle yüzde 51 genel ilerleme sağlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, Türkiye'nin hedeflenen toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yaklaşık yarısının Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri'nde depolanması öngörülüyor.


Derbide kazanan çıkmadı

Derbide kazanan çıkmadı

​Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Tabakları görünce çok şaşırdılar

Tabakları görünce
çok şaşırdılar

​Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere Anneler Günü sürprizi.
İsmail Çataklı Türkiyedeki yabancı sayısını açıkladı: Amaç algı oluşturmak

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

'Hiç ziyaretçim yok' deyip ağlayan Dürdane teyzeye ziyaretçi akını.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.