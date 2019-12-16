Sinan Genim: Olağan işleri herkes yapar, önemli olan ülkenin önüne geçecek projeler geliştirmek

Türk Mimar ve Siyasetçi Sinan Genim TVNET canlı yayınında açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kanal İstanbul projesi neden önemli?

Herkes burada iyi şeyler yapmak ister. Uluslararası etkiler doğuracak projeler kimsenin hoşuna gitmiyor. Korku enjekte ederek projeden vazgeçilmesi isteniyor. Tartışılan hep bir hikaye. Ne kadar gerçek bunun kimse bilmiyor. Korku üzerinden işin vazgeçilmesini sağlamak benim hoşlandığım birşey değil.

Bunun arkasında başka bir neden var. Bir hükümetin başarılı bir iş yapması, yüzyıllar önce düşünülmüş birşeyin hayata geçirilmesi... Olağan işleri herkes yapar. Önemli olan ülkenin önüne geçecek projeler geliştirmektir.

GÜNDEM Kanal İstanbul'u yapacağız göreceksin

Önceden İHA'lar için de 'yapamayız' deniliyordu. Ama şimdi yapılıyor. Demekki bazı şeyleri kendimiz yapabiliriz.

Kanal İstanbul gibi projelerle başarılı olmamız başarılı işler yapmamız istenmiyor, birilerini rahatsız ediyor.

"Teknik konular konuşulmuyor"

Teknik konular hiç konuşulmuyor. Teknik sakıncalar konusunda hiç bilgi aktaran yok. Hep Marmara Denizi mahvoluyor, boğazlardan yabancı bayraklı gemiler geçecek fln bunlar konuşuluyor. Bu projedeki teknik noksanları konuşalım.

Montrö Anlaşması'nı kimse konuşmuyor? Ne kadarı bizi bağlıyor?

OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Fay planlarından doğalgaz planlarından zaten yeteri kadar doğalgaz petrol Avrupa'ya gönderiliyor. İşte buradan geçecek doğalgaz gemileri azalacak diyorlar.

Konuşulması gerekli konuları bir tarafa bırakıyoruz. Korku oluşturarak toplumda karşı çıkmaya çalışıyorlar. Depremlerin bu kanalı nasıl etkileyeceğini ben merak ediyorum. Bunları konuşalım. Korkutulmaktan çok rahatsız oluyorum.