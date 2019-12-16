Sinan Genim: Olağan işleri herkes yapar, önemli olan ülkenin önüne geçecek projeler geliştirmek

Türk Mimar ve Siyasetçi Sinan Genim TVNET canlı yayınında açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Herkes burada iyi şeyler yapmak ister. Uluslararası etkiler doğuracak projeler kimsenin hoşuna gitmiyor. Korku enjekte ederek projeden vazgeçilmesi isteniyor. Tartışılan hep bir hikaye. Ne kadar gerçek bunun kimse bilmiyor. Korku üzerinden işin vazgeçilmesini sağlamak benim hoşlandığım birşey değil.
Bunun arkasında başka bir neden var. Bir hükümetin başarılı bir iş yapması, yüzyıllar önce düşünülmüş birşeyin hayata geçirilmesi... Olağan işleri herkes yapar. Önemli olan ülkenin önüne geçecek projeler geliştirmektir.
Önceden İHA'lar için de 'yapamayız' deniliyordu. Ama şimdi yapılıyor. Demekki bazı şeyleri kendimiz yapabiliriz.
Kanal İstanbul gibi projelerle başarılı olmamız başarılı işler yapmamız istenmiyor, birilerini rahatsız ediyor.
"Teknik konular konuşulmuyor"
Teknik konular hiç konuşulmuyor. Teknik sakıncalar konusunda hiç bilgi aktaran yok. Hep Marmara Denizi mahvoluyor, boğazlardan yabancı bayraklı gemiler geçecek fln bunlar konuşuluyor. Bu projedeki teknik noksanları konuşalım.
Montrö Anlaşması'nı kimse konuşmuyor? Ne kadarı bizi bağlıyor?
Fay planlarından doğalgaz planlarından zaten yeteri kadar doğalgaz petrol Avrupa'ya gönderiliyor. İşte buradan geçecek doğalgaz gemileri azalacak diyorlar.
Konuşulması gerekli konuları bir tarafa bırakıyoruz. Korku oluşturarak toplumda karşı çıkmaya çalışıyorlar. Depremlerin bu kanalı nasıl etkileyeceğini ben merak ediyorum. Bunları konuşalım. Korkutulmaktan çok rahatsız oluyorum.