Sınır ticaretinde yeni denklem

Suriye’nin Hammam ve Ras Al-Ayn gümrük kapılarını kapatma kararı, Türkiye’nin sınır ticaretinde yeni bir trafik dağılımını beraberinde getirdi. Ticaret Bakanlığı, yük hareketliliğinin aksamaması için Cilvegözü ve Akçakale başta olmak üzere alternatif kapılarda kapasite artırımı çalışmalarına hız verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı veriler, sınır ticaretinde dengelerin değiştiğini ortaya koydu. 2025 verilerine göre özellikle Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndaki yüksek araç trafiği dikkat çekerken, kapanma sonrası bu yoğunluğun Cilvegözü ve Akçakale gibi alternatif kapılara yönlendirileceği bildirildi. Bakanlık, ticaret akışının aksamaması için kapasite artırımı ve yönlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

RAKAMLARLA SINIR TİCARETİ

Ticaret Bakanlığı'nın Meclis'e gönderdiği soru önergesi yanıtına göre, 2025 yılında, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'ndan 15 bin 724 araç girerken, 16 bin 130 araç da çıktı. Günlük ortalama 87 aracın bu sınırdan giriş-çıkış sağladığı gözlendi. Zeytin Dalı (Hammam) Gümrük Kapısı'ndan ise 51 bin 832 araç giriş, 52 bin 100 araç çıkış yaparken, günlük ortalama 284 araç kapıyı kullandı.

KAPASİTE ARTIRIMI ADIMI

Bakanlığın yanıtında Ceylanpınar'daki trafiğin Akçakale Gümrük Kapısı'na, Zeytin Dalı'ndaki trafiğin ise Cilvegözü Gümrük Kapısı'na kayacağına işaret edilirken, kapasite artırımına dikkat çekildi. Cilvegözü Gümrük Kapısı, modernizasyon sonrası yıllık 6 milyonun üzerinde araç geçiş kapasitesine ulaştı. Kapıda aynı anda 85 aracın işlem görebildiği ve yoğunluğu azaltmaya yönelik genişletme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Bakanlık alt yapı hamlelerine de devam ediyor. Bu kapsamda, Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı genişletilirken, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı kapasitesi artırılacak.





TİCARET ALTERNATİF KAPILARA KAYIYOR

Veriler, Zeytin Dalı kapısının bölgedeki en yoğun geçiş noktalarından biri olduğunu ortaya koyarken, kapanma kararının özellikle bu hatta ciddi bir trafik kaymasına neden olacağını gösteriyor. Bakanlık, ticaret akışında aksama yaşanmaması için alternatif kapılar üzerinden yeni denge kurmaya çalışıyor.



