İngiltere Hürmüz'de alarm seviyesini yükseltti: Risk 'kritik'

İngiltere Hürmüz'de alarm seviyesini yükseltti: Risk 'kritik'

22:4219/04/2026, Pazar
IHA
İngiltere, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde risk seviyesini “kritik”e çıkarttı.
İngiltere, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde risk seviyesini “kritik”e çıkarttı.

İngiltere ordusu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki durumu en yüksek risk seviyesi olan “kritik”e yükseltti. ABD-İran hattındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi ve bölgede yoğunlaşan deniz hareketliliği gerekçe gösterilirken, yanlış hesaplama veya olası saldırı riskine dikkat çekildi.

İngiltere Donanması’na bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki durumu en yüksek risk seviyesi olan "kritik" olarak ilan etti.

ABD-İran müzakereleri çıkmaza girerken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası devam ediyor. İngiltere Donanması’na bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki durumu en yüksek risk seviyesi olan "kritik" olarak ilan ederek, bölgedeki "deniz kuvvetlerinin yoğun faaliyetini" kararın gerekçesi olarak gösterdi. UKMTO ayrıca, söz konusu bölgede saldırı ya da yanlış hesaplama riskinin bulunduğunu vurguladı.



