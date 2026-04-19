İran: Abluka kaldırılana kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

İran devlet televizyonu üzerinden yayınlanan duyuruda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki deniz trafiğine ilişkin yeni uyarıları paylaşıldı. Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirlemiş durumdaki tüm gemilere, bulundukları konumları kesinlikle terk etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Önceki gün kısıtlı sayıda geminin geçişine kontrollü olarak izin verildiği hatırlatılan açıklamada, Washington yönetiminin İran limanlarına ve gemilerine yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü kaydedildi. ABD'nin bu kısıtlayıcı tutumuyla mevcut ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ifade edilirken, uygulanan abluka tamamen sona erene dek Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapalı kalacağının altı çizildi.