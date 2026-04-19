İran: Abluka kaldırılana kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

10:4519/04/2026, Pazar
DHA
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılıncaya kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulacağını bildirdi.

İran devlet televizyonu üzerinden yayınlanan duyuruda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki deniz trafiğine ilişkin yeni uyarıları paylaşıldı. Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirlemiş durumdaki tüm gemilere, bulundukları konumları kesinlikle terk etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Önceki gün kısıtlı sayıda geminin geçişine kontrollü olarak izin verildiği hatırlatılan açıklamada, Washington yönetiminin İran limanlarına ve gemilerine yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü kaydedildi. ABD'nin bu kısıtlayıcı tutumuyla mevcut ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ifade edilirken, uygulanan abluka tamamen sona erene dek Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapalı kalacağının altı çizildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu sularda demirli gemilerin yerinden hareket etmesi veya boğaza doğru seyretmesi durumunda, bu adımın düşmanla iş birliği olarak değerlendirileceğini ve ihlal yapan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.



#Hürmüz Boğazı
#İran
#İran Devrim Muhafızları Ordusu
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu kimdir nereli kaç yaşında? Gülistan Doku soruşturması Başsavcısı Ebru Cansu'nun hayatı