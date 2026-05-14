Şirketlerden sonra hükümetlerin de radarına girdi

İstanbul Finans Merkezi (İFM), yeni teşvik paketiyle küresel yatırımcıların ötesinde diplomatik misyonların ve uluslararası protokolün en üst düzey isimlerinin de radarına girdi. Son olarak Belçika Kraliçesi Mathilde’nin ziyaretiyle taçlanan yoğun ilgi, İFM’nin dünya finans ekosistemindeki stratejik konumunu ve sınırları aşan nüfuzunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandıran İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik talebin çok katmanlı bir yapıya büründüğünü belirtti.





BİRLEŞİK KRALLIK, JAPONYA VE GÜNEY KORE İLE YAKIN TEMAS

Sadece finans devlerinin değil, devletlerin de kurumsal olarak masada olduğunu vurgulayan Erdem, “Merkezimize yönelik talepte belirgin bir artış var ve bu ilgi şirketlerle de sınırlı kalmayıp, hükümetler düzeyinde de güçlü bir karşılık buluyor. Özellikle Uzak Doğu merkezli kurumların İstanbul’u gündemlerine almasının yanı sıra; pek çok ülke, bizzat dış temsilcilikleri aracılığıyla İFM’nin sunduğu ekosistemi yakından inceliyor. Ülkeler, buradaki yapının kendi finans sektörleri açısından üstlenebileceği stratejik rolü değerlendiriyor. Bu kapsamda Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık gibi ülkelerle yakın temaslarımız sürüyor” dedi.





TİCARET AKIŞINA YÜZDE 100 VERGİ DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında açıkladığı düzenlemelerin çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Erdem, şöyle konuştu: “Yeni düzenlemeler, İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası finans ve ticaret ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirecek. Özellikle transit ticaret ve yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi indirim oranının yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılması çok önemli bir adım. Bu düzenleme, İstanbul’un ticaret akışları açısından daha güçlü bir merkez haline gelmesini destekleyecek. Aynı şekilde asgari kurumlar vergisi istisnasının genişletilmesi, İstanbul Finans Merkezi’nde elde edilen ve teşvik kapsamında değerlendirilen gelirlerin de bu kapsama dahil edilmesinin planlanması burada yürütülen faaliyetlerin rekabet gücünü daha da artıracak.”





2047 YILINA KADAR TAM MUAFİYET

İstanbul Finans Merkezi’nin sunduğu uzun vadeli avantajların yatırımcılar için bir "güven çıpası" olduğuna işaret eden Ahmet İhsan Erdem, teşviklerin kapsama alanı hakkında şu detayları paylaştı: “Yalnızca İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatına yönelik teşvik ve vergisel avantajların 2047 yılına kadar yüzde 100 oranında uygulanacak olması ile finansal faaliyet harçları muafiyet süresinin 20 yıla çıkarılması gibi gelişmeler, uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayarak uluslararası yatırımcılar açısından güçlü bir güven unsuru teşkil edecek. Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik edecek yeni vergi avantajları ve nitelikli çalışanlara yönelik ücret istisnası düzenlemeleri de merkezimizin yüksek katma değerli uluslararası faaliyetler için cazibesini artıracak.”





Ahmet İhsan Erdem

BÜROKRASİDE ‘TEK DURAK’ DÖNEMİ

İFM Genel Müdürü Erdem, yatırımcıların işlerini kolaylaştıracak bürokratik reformlara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Merkezimizde hayata geçecek ‘Tek Durak Büro’ uygulaması ise yatırımcıların operasyonel süreçlerini kolaylaştıracak. Atılan bu yeni adımların etkisiyle İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik ilginin arttığını söylemek mümkün. Şu anda bazı kurumların bu teşvikleri değerlendirme sürecinde olduklarını ve İFM’nin sunduğu yapıyı stratejik planlamaları kapsamında daha yakından incelediklerini ifade edebilirim.”



