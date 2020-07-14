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Ekonomi Şirketlerin borçlanmasında sorun yok Düşük faiz yatırıma fırsat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şirketlerin borçlanmasında sorun yok: Düşük faiz yatırıma fırsat

Şirketlerin borçlanmasına dair uzun süredir görülmemiş pozitif bir dönem yaşadıklarını belirten İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Her türlü sanayici daha rahat borçlanabiliyor ve TL faizlerde şu an için piyasanın geçmiş yıllara göre daha düşük olduğu bir dönemdeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi.
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şirketlerin borçlanmasına dair uzun süredir görülmemiş pozitif bir dönem yaşadıklarını söyledi. İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı araştırması sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Bahçıvan, şirketler için borçlanmanın ve düşük faiz oranlarının öneminden bahsetti. Bahçıvan, "Artış rakamlarına baktığımızda toplam TL kredilerdeki büyümenin yılbaşından beri yüzde 30 olduğunu görmekteyiz. Burada ticari krediler 33,3 olarak pay almakta. Bu 6 aylık bir oran. Herhalde son yılların en tarihsel yükselişi. Onun için borçlanmada bir sorun var dersek haksızlık yapmış oluruz" dedi.

KGF DEVREYE GİRDİ

Özellikle Kredi Garanti Fonu'nun pandemi döneminin hemen arkasından güçlü bir şekilde devreye girdiğini belirten Bahçıvan, “Kamu bankalarının da altını çizmek istiyorum. Çok daha yüksek pay alıyorlar. Sanayi adına borçlanmada, çok istisnai durumları göz önüne almazsak, bir sorun yok. Her türlü sanayici daha rahat borçlanabiliyor ve TL faizlerde şu an için piyasanın geçmiş yıllara oranla çok daha düşük olduğu bir dönemdeyiz" diye konuştu.

KAYNAK SORUNU BULUNMUYOR

Kaynakları doğru kullanma becerisinin artırılması gerektiğini dile getiren Bahçıvan, "Türkiye'nin kaynak sorunu yok. En önemli konu kaynakları doğru alanlarda kullanmamız. Teşvik politikalarında uzun vadeli rekabet gücünü artıracak, uzun vadede fırsat oluşturacak sektörlerin teşviki çok önem arz ediyor" dedi.

LİSTENİN 463’Ü İHRACAT YAPIYOR

  • Liste sonuçlarına göre, 2018’de 878 milyar lira olan üretimden satışlar 2019’da yüzde 16,4 artarak 1 trilyon liranın üzerine çıktı. İSO 500’ün ihracatı da yüzde 2,4 artışla 73,5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda bu rakam 450’ler bandını aştı ve 2019’da 463’e çıktı. İSO 500’ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu.

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