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Ekonomi

Sivas-İstanbul arası seyahat 7 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas-İstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi. İstanbul'dan 08.40'ta, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek seferlerle seyahat süresi 7 saat 8 dakikaya inecek.

04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:12 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bir yıldır devam eden İstanbul-Sivas arası aktarmalı Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri önümüzdeki aydan itibaren direkt yapılacak. Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te başlayacak YHT seferi, aktarmasız olarak İstanbul'a kadardevam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenler, İstanbul'dan saat 08.40'ta hareket edecek ve Sivas'a 15.58'de varacak. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek sefer ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak. Ekspres YHT'ler; Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

İŞLETME PLANI TALEBE GÖRE DEĞİŞECEK

Sivas ve Ankara'dan YHT ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talebi doğrultusunda çalışmaların tamamlandığına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, belirtti. Türkiye'de demir yolu alanında, yatırımlar ve atılımlar sayesinde, ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak hızlı tren projeleri, mevcut demir yollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi konularında durmadan çalıştıklarını bildirdi. Uraloğlu, "İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" dedi. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen YHT ile 26 Nisan 2023'te hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti.




#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaşım
#Hizmet
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