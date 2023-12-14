Şok terapisine başlanan Arjantin'de enflasyon yüzde 160'ı aştı

Sağ popülist Javier Milei'nin göreve gelir gelmez para biriminde devalüasyon yaptığı Arjantin'de son gelen enflasyon verileri yeni iktidarın işinin kolay olmayacağına işaret etti.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede enflasyonun yıllık olarak yüzde 156,30 olarak kaydedilmesi yönündeydi. Ekim ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 142,70 olmuştu.
Aylık olarak enflasyon ise Kasım'da yüzde 12,80 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 11,40 olarak belirlenmişti. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 8,30 olarak kaydedilmişti.
Şok terapisi başladı
Arjantin'de yeni iktidar göreve gelir gelmez para biriminde devalüasyon kararı alarak şok terapisine başlamıştı.
Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Luis Caputo Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin on yıllardır yaşadığı en ağır ekonomik krizi aşmak için pesonun değerini yüzde 50'den fazla düşürerek dolar karşısında 800'e indireceklerini, enerji sübvansiyonlarını keseceklerini ve kamu ihalelerini iptal edeceklerini açıkladı.