Şok terapisine başlanan Arjantin'de enflasyon yüzde 160'ı aştı

Sağ popülist Javier Milei'nin göreve gelir gelmez para biriminde devalüasyon yaptığı Arjantin'de son gelen enflasyon verileri yeni iktidarın işinin kolay olmayacağına işaret etti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede enflasyonun yıllık olarak yüzde 156,30 olarak kaydedilmesi yönündeydi. Ekim ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 142,70 olmuştu.

Aylık olarak enflasyon ise Kasım'da yüzde 12,80 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 11,40 olarak belirlenmişti. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 8,30 olarak kaydedilmişti.