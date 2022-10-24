Ekonomi Son 5 gün 2030a kadar 1 milyon adet üretilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son 5 gün: 2030'a kadar 1 milyon adet üretilecek

Togg’un üretileceği kampüsün açılışı için geri sayım başladı. 29 Ekim’de resmi açılışın ardından ilk araç Mart 2023’de pazara çıkacak. 2030’a kadar 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretilmesi planlanıyor. “Türkiye’nin Otomobili” 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son 5 gün: 2030a kadar 1 milyon adet üretilecek
Togg fabrikasının resmi açılışına 6 gün kaldı.

Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı. Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 175 BİN

Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Buna göre, Türkiye'nin otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Öte yandan, doğuştan elektrikli modüler platform ile 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu
FOTOĞRAF 24
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2023 yılında yollara çıkacak olan Türkiye'nin otomobili TOGG için şarj istasyonları kurulmaya başlandı.

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Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen TOGG'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim tarihinde seri üretime hazır hale getirilecek.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.

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TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu'ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.

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Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak

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Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Bolu'da kuruldu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim'de seri üretime geçecek. 2023 yılında trafiğe çıkması beklenen TOGG'da sevindiren bir gelişme daha yaşandı. TOGG'un şarj istasyonları, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışına kurulmaya başlandı.
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