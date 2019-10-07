Son çeyrek ihracat ve ithalat beklentisi azaldı

Ticaret Bakanlığı, 2019 yılı 4. çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 2019 yılı 4. çeyrekte İhracat beklenti endeksi 108,9 olarak gerçekleşti. İhracat beklenti endeksi, 2019 yılı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 2,7 puan azaldı. 2019 yılı 3. çeyrekte 123,3 olan endeks, 2019 yılı 4. çeyrekte 108,9 oldu.

100’ün üzerinde gerçekleşen ihracat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2019 yılı 4. çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret ediyor.

2019 yılı 4. çeyrekte, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (79,4) sorusunun yayılım endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi (130,5), ihracat siparişi beklentisi (125,7) ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine (100,1) ilişkin soruların yayılım endeksleri ihracat beklenti endeksini artış yönünde etkiledi.

2019 yılı 4. çeyrekte ithalat beklenti endeksi 96,5 olarak gerçekleşti.

İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,6 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,6 puan azaldı. 2019 yılı 3. çeyrekte 98,1 olan endeks, 2019 yılı 4. çeyrekte 96,5 oldu. 100’ün altında gerçekleşen ithalat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2019 yılı 4. çeyrekte ithalatın azalacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret ediyor.

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2019 yılı 4. çeyrekte, ithalat beklenti endeksine dâhil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (95,6) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi (75,2) sorularının yayılım endekslerinin ithalat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen ithalat birim fiyatı beklentisi (104,5) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (110,7) sorularının yayılım endeksleri ise ithalat beklenti endeksine pozitif katkıda bulundu.

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