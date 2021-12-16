Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu

2022 asgari ücret açıklandı. 2022 asgari ücret zammında flaş gelişme yaşandı. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de geçerli olacak #asgariücret tutarını açıklıyor. https://t.co/xr3XUVwVTT — Yeni Şafak (@yenisafak) December 16, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz milletim, değerli işçi işveren temsilcilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında belirleniyor. Bugün gerçekleştirilen 4. toplantıyla da nihai karar aşamasına gelindi.

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Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Taraflar gerçekten farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci geçtiler. Bugüne kadar alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız.Bizim paramız bellidir, Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

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OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştiriliyor.



Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.



Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira



2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.



Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



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ASGARİ ÜCRETLİDEN 2 VERGİYİ KALDIRIYORUZ

Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.

Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.

Yeni asgari ücretin işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.



'Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını belirtti.





Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.' dedi.







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2022 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR? AGİ KAÇ TL?

FOTOĞRAF 17 Günlerdir merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle birlikte yeni AGİ rakamları da belli oldu. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kaç para, AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar... 2022 AGİ KAÇ PARA OLDU?<br><br>Asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Yeni asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlendi. 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinden sonra gözler AGİ'ye çevrildi. Kim kaç para AGİ alacak? İşte 2022 asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeni AGİ rakamları... Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ kaç TL?<br>Bekar çalışan 402 Evli eşi çalışmayan çocuksuz 481,50 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL Evli eşi çalışmayan 5çocuklu 684 TL Evli eşi çalışan ve çocuksuz 402 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,50 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL AGİ nasıl hesaplanır?<br><br>“A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı 12) x %15”<br><br>AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;<br><br>İşçinin kendisi için %50<br><br>Çalışmayan eşi için %10<br><br>Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5<br><br>3. çocuk için %10<br><br>ve sonraki her çocuk için %5’idir.<br><br>Bu oranların toplamı %85'i geçemez.<br><br>Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. <br><br>AGİ hesap formülü; <br><br>Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?<br>Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi aylıktır.<br><br>Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.<br><br>Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.<br><br>Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar. AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri Milyonlarca kişinin beklediği Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla 2022 AGİ zammı da netleşti. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen AGİ'nin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yeni rakamlar belli oldu. Peki 2022 AGİ kaç para oldu? Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari geçim indirimi) ne kadar, kaç TL oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni rakamlar... BiP'te paylaş

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Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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EKONOMİ Asgari ücret komisyonu toplandı: Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

FOTOĞRAF 17 Milyonlarca asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı.<br> Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor. İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. BİR BÖLÜMÜ HAZİNE ÜSTLENECEK<br>Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, \"İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz\" demişti. 2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM<br><br>2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında kural gereği 4 kez toplanıyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağı vurgulanırken, görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Yapılan üç toplantıda mutabakata varılmadı. Üçüncü toplantı da enflasyon rakamları nedeniyle kilitlendi. TİSK; enflasyon rakamlarının baz alınmasını istedi, Türk-İş ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. Ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Meclis Genel Kurulu'ndan \"Bayram havası yaratacak\" bir rakam olacağı açıklamasını yaptı. 2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?<br><br>Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor. ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ<br><br>Vergi ve prim indirimi yapılmaması halinde halen 3 bin 577.50 TL olan brüt asgari ücret 4300 TL’ye çıkarsa yüzde 20, 4400 TL olursa yüzde 23, 4500 TL olursa yüzde 26, 4600 TL olursa yüzde 29, 4700 TL olursa yüzde 31, 4800 TL olursa yüzde 34, 4900 TL olursa yüzde 37, 5000 TL olursa yüzde 40 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücret ise yüzde 26 artışla 3554 TL, yüzde 31 artışla 3712 TL, yüzde 34 artışla 3791 TL, yüzde 40 artışla da 3949 TL olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti şu an 4203 TL düzeyinde. Bu rakam, yüzde 31 artış senaryosunda 5522 TL’ye, yüzde 40 artış senaryosunda ise 5757 TL’ye ulaşacak. MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?<br><br>Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?<br><br>Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Milyonların gözü bu toplantıda: Vergi ve prim desteği geliyor, asgari ücrette beklenti net 4 bin TL üstü Milyonlarca vatandaş 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili önemli çalışmasını tamamladı. Şimdi gözler asgari ücreti belirleme komisyonunun 4. ve son toplantısında. Yeni düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. Peki yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte detaylar...



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FOTOĞRAF 12 Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Yeni asgari ücretin netleşeceği son toplantının pazartesi günü yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la işçi ve işverenden gelen önerileri paylaşırken, 2022 yılında asgari ücretin pazartesi günü netleşmesi bekleniyor. TİSK, asgari ücret için en az 3 bin 500 lira önerdiklerini açıklarken, Türk-İş de 4 bin liranın kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. TÜİK'İN HESABI UYMUYOR<br><br>İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı'nı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü yapacak. TİSK ev sahipliğinde önceki gün yapılan toplantıda taraflar enflasyon konusunda uzlaşma sağlayamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, \"Onların hesap başka benimki başka.. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir\" diye konuştu.<br> Başkan Atalay, 45 yıldır her ay açlık, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını belirterek, \"Kasım ayında bir kişi için açlık sınırı 3 bin 190 lira, yoksulluk da 3 bin 900 liraydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon değeri bizimkinin altında kalıyor. Bizim sınırımız yaşam maliyeti 3 bin 900 liranın üstüne çıkılması. İstenen noktaya gelirse pazartesi, salı günü imzalanır\" açıklamasını yaptı. TİSK: 3500 TL'Yİ GEÇTİK<br><br>TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işverenin de fedakârlık yapacağını belirterek, masada sundukları teklifin 3 bin 500 lirayı geçtiğini söyledi. Akkol, \"İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammını kafadan vereceğiz. Üstüne de 'ne yapılır' diye çalışıyoruz, 3 bin 500 lirayı geçtik. Daha fazlası için çalışılıyor. Yüzde 21'i verip çıkalım demiyoruz, oradan başlıyor. Geçen yıl yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun\" değerlendirmesini yaptı. Yapılan son komisyon toplantısında işçi ve işveren arasında asgari ücreti teşvik konusunda mutabakata varıldı. İşveren tarafı artışta gerçekleşen enflasyonun dikkate alınmasını işçi tarafı da buna refah payının eklenmesini istedi. İTO ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ İSTEDİ<br><br>İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir ücret artışı politikası izlenmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, \"İşçiye verilen verilen ilave her zam, onun daha insanca bir ortamda yaşaması için gösterilen gayret, karşılıksız kalmaz. İş dünyamız, asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış politikasını izlemeli. Görüşmelerin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı tutumu, bakanımız Vedat Bilgin'in getirdiği bakış açısıyla, iş ve işçi dünyasını mutlu eden bir kararla neticeleneceğine inanıyoruz\" dedi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu haberde: Asgari ücret iki rakam arasında olacak Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2022 asgari ücret son toplantısı pazartesi günü yapılacak. İşverenler gelen tepkilerin ardından tekliflerini 3.500 TL'nin üzerine çıkardı. İşçiler ise “4 bin TL kırmızı çizgi" diyor. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olur? BiP'te paylaş

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