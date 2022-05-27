Ekonomi Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı

Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika: 27 mayıs resmi gazete, şeker kararı, gümrük vergisi
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Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjan açıldı. Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

BAKANLIK ÇALIŞMA YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

  • Şeker fiyatlarında yaşanan artışlar üzerine önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı yazılı açıklama yayımlamış ve şeker ithalatına yönelik çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

İthalatla birlikte, piyasa dengesinin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

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