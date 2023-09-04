Yılım 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamları saat 10.00’da açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.





Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu





Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosya medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."





Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek.



Enflasyonla mücadelede… https://t.co/aag0TfjihE — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 4, 2023

İki aylık zam oranı yüzde 19,44 oldu

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.





Dört enflasyon verisi daha bekleniyor





Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ağustos enflasyonunun yüzde 9,09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.





Kira zam oranları da belli oldu





Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9,09 yıllık yüzde 58,94 oldu.





İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.28 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 57.45 olmuştu.





Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.















