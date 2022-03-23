Ekonomi Bakan Yanık Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri bugün başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen "doğal gaz tüketim desteği"nde ödemelerin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika doğal gaz tüketim desteği ödemeleri bugün başladı: Ödemeler ne kadar olacak, kimler faydalanacak?
Foto/arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibariyle başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” diye konuştu.

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