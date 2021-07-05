Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı da ortaya çıktı.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Haziran ayı enflasyon verisi ile memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

YÜZDE 3+3 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Kamu görevlileri hakem kurulunun 5. dönem toplu sözleşmesinde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için belirlenen zam oranı 2021 yılında yüzde 3+3 olarak açıklanmıştı.

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EKONOMİ Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

8,5 MİLYON İŞÇİ EMEKLİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.