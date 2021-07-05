Ekonomi Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika enflasyon açıklandı milyonlarca memur ve emeklini zam oranı belli oldu​
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı da ortaya çıktı.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Haziran ayı enflasyon verisi ile memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

YÜZDE 3+3 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Kamu görevlileri hakem kurulunun 5. dönem toplu sözleşmesinde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için belirlenen zam oranı 2021 yılında yüzde 3+3 olarak açıklanmıştı.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

8,5 MİLYON İŞÇİ EMEKLİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

  • Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

Dolar haftaya kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya kaç liradan başladı?
Abone Ol Google News
Bu kaya görenleri şaşırtıyor

Bu kaya
görenleri şaşırtıyor

Doğa gezintisi yaparken tesadüfen keşfetti.
Barajdı arsa oldu

Barajdı arsa oldu

​Sular çekilince vatandaş çareyi tarımda buldu.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Haziran ayında beklentilerin üzerinde geldi.
Ghezzal'ın transferini babası açıkladı

Ghezzal'ın transferini babası açıkladı

​Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Denetimlerde kaçak 60 tır yakalandı.

​İHA'lardan sonra şimdi de savaş uçakları.

Provokatörler tarihi binaya zarar verdi.
Kontrollü<br>şekilde yıkıldı

Kontrollü
şekilde yıkıldı

Enkaz altındaki 121 kişiden haber alınamıyor.
Başbağlar’ı DDK yeniden incelesin

Başbağlar’ı DDK yeniden incelesin

​28 yıl geçti acısı hala dinmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.