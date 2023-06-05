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Ekonomi

Enflasyonda düşüş sürüyor: Yıllık bazda yüzde 40'ın altına geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04 artış gösterirken yıllık bazda ise 39,59 oldu. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı da belli olmuş olacak.

10:02 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Mayıs ayı enflasyon verileri saat 10.00'da açıklandı.


TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.



Bir önceki ay açıklanan nisan ayı yıllık enflasyon oranları ise TÜFE'de yüzde 43,68 olarak gelmişti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,39 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu


Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,70, aylık %3,60 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.




#Enflasyon
#TÜİK
#TÜFE
#Mayıs ayı enflasyon verileri
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