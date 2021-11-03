ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklentiler dahilinde politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldı.
Karar, kurulun 11 üyesi tarafından oy birliği ile alınırken, varlık alım hızı aylık 15 milyar dolar azaltılacak.
"PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN KESİMLER TOPARLANIYOR"
Enflasyonun 'geçici faktörlerden' dolayı yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ekonominin pandemiden en çok etkilenen kesimleri toparlanıyorlar. Ekonomi, görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya." denildi.