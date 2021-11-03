Ekonomi ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde bir karar alarak politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: ​ABD Merkez Bankası FED politika faizini sabit bıraktı
Arşiv

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklentiler dahilinde politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldı.

Karar, kurulun 11 üyesi tarafından oy birliği ile alınırken, varlık alım hızı aylık 15 milyar dolar azaltılacak.

"PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN KESİMLER TOPARLANIYOR"

Enflasyonun 'geçici faktörlerden' dolayı yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ekonominin pandemiden en çok etkilenen kesimleri toparlanıyorlar. Ekonomi, görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya." denildi.

Borsa günü yükselişle tamamladı
EKONOMİ
Borsa günü yükselişle tamamladı

Fed Başkanı Powell'ın portföyünde tahvillerden tuttuğu ortaya çıktı
DÜNYA
Fed Başkanı Powell'ın portföyünde tahvillerden tuttuğu ortaya çıktı
Portekizde maç başladı

Portekiz'de maç başladı

Devler Ligi'ndeki kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor.
BioNTechte üçüncü doz başlıyor

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray TFF'yi tanımadı

Galatasaray TFF'yi tanımadı

​Sarı kırmızılılar stadyumunun yüzde yüzünü taraftarlarına açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.