Ekonomi Benzine 71 kuruş zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 71 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, Ankara'da 14,56 liradan 15,27 liraya, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

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Son dakika haberi: Benzinin litre fiyatına zam yapıldı! Benzinin fiyatı ne kadar oldu?
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EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 71 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Litre fiyatı 15 lirayı aştı

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, Ankara'da 14,56 liradan 15,27 liraya, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.

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