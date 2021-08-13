Ekonomi Binek araç ÖTV matrahları değişti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Binek araç ÖTV matrahları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Peki ÖTV matrahındaki düzenleme otomobil fiyatlarını düşürecek mi? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberi: Binek araç ÖTV matrahlarına düzenleme | Arabalarda ÖTV oranları değişti mi indirim olacak mı? Otomobil fiyatları düştü mü?
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Gelen son dakika haberine göre, otomobil alacakları sevindiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Peki, 2021 ÖTV matrahı ne oldu, yeni oranlar ne? Otomobil fiyatlarında indirim olacak mı? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

Buna göre, ortalama 300 bin lira olan otomobil fiyatları, 250 bin lira seviyesine düşecek.

Elektrik otomobillerde ÖTV artışı
EKONOMİ
Elektrik otomobillerde ÖTV artışı

ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
FOTOĞRAF 45
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​Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
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Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.
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Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
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1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.
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İşte ÖTV zammı sonrası, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının bazı modellerindeki fiyat değişikliği.
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Fiat Egea 1.4 Fire
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Eski Fiyat: 106.900. Yeni fiyat: 106.900. Fark: 0
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Fiat Egea 1.3 Mjet
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Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597
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Fiat Egea Sedan
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Eski Fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.300​
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Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
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Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397
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Renault Clio Sport Tourer Joy
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Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900
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​Renault ​Clio Sport Tourer Touch
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Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850​
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​​Renault ​Megane sedan
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Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150
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Toyota Corrolla Passion Multidrive S
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Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600
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Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S​
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Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550
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Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S
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Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500​​
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​Hyundai 1.0 MPI 5
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Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226​
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Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
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Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663
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Hyundai Tucson 1.6 T- GDI (Benzin) Power Edition
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Eski Fiyat: 267.950. Yeni fiyat: 301.256
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Volkswagen Passat 1.5 lt 150 PS DSG Impression
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Eski Fiyat: 319.200. Yeni fiyat: 358.900
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Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT
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Eski fiyat: 268.200. Yeni fiyat: 301.724. Fark: 33.524
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Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi
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Eski fiyat: 321.300. Yeni fiyat: 369.495. Fark: 48.194​
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Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI
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Eski fiyat: 369.813. Yeni fiyat: 416.039. Fark: 46.226
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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
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Eski fiyat: 908.000. Yeni fiyat: 994.477. Fark: 86.477
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Yeni BMW 530i xDrive Sedan
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Eski Fiyat: 999.100. Yeni fiyat: 1.095.158. Fark: 96.058
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Yeni Clio
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Eski Fiyat: 135.900. Yeni fiyat: 13
ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu. Araç alacaklar 2020 model sıfır araç fiyatlarının ÖTV düzenlemesi sonrası ne kadar olduğunu, hangi modelde ne kadar indirim yapıldığını, hangi modellere ise zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV oranlarında değişiklik sonrası 11 otomobil markasına ait 2020 model 20 sıfır araçta gerçekleşmesi beklenen fiyat değişiklikleri..
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​Galatasaray, İskoç rakibini mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
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Binek araç ÖTV matrahları değişti

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