Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Teknoloji

NASA paylaştı: Son 30 yıldaki en net çekilen fotoğraf

NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen son 30 yılın en net Neptün fotoğrafını paylaştı. NASA'nın 1989 yılından bu yana çekilen en net görüntü, geliştirilmesi 10 milyar dolara mal olan bir teleskopla çekildi.