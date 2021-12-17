Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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