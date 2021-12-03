Merkez Bankasından dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada; "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."
Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı.
Anbean takip ediliyor
Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda 'Merkez, elindeki tüm araçları kullanır' vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.
Dolar 13 liranın altına düşmüştü
Müdahale öncesi 13,80 seviyelerinde olan dolar/TL, müdahale sonrası 13 seviyesinin altını görmüştü. 2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık örtülü rezerv satışı yaparak kur artışını frenlemeye çalışan TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık 8 yıl önce yapmıştı.