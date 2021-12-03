Ekonomi Merkez Bankasından dövize bir müdahale daha
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankasından dövize bir müdahale daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı. Bu müdahalenin ardından dolar 13 liranın altına düşmüştü.

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Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından dövize bir müdahale daha
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Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada; "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı.

Anbean takip ediliyor

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda 'Merkez, elindeki tüm araçları kullanır' vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale açıklaması
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale açıklaması

Dolar 13 liranın altına düşmüştü

Müdahale öncesi 13,80 seviyelerinde olan dolar/TL, müdahale sonrası 13 seviyesinin altını görmüştü. 2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık örtülü rezerv satışı yaparak kur artışını frenlemeye çalışan TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık 8 yıl önce yapmıştı.

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