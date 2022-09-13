Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları tek tek açıkladı: 500 bin sosyal konut 250 bin konut amaçlı arsa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği sosyal konut projenini detaylarını tek tek açıkladı. TOKİ başvuru 2022 şartları belirlendi.
Başvuruların yarın başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
5 YILDA 500 BİN SOSYAL KONUT
Projenin temelinin yılbaşında atılacağını ve iki yıl içinde bitirilmesinin planlandığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahibi sayısını artıracaktır. 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahil Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı konut projesidir.
- 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demek.