Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 5,46 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 61,14 oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika! TÜİK enflasyon rakamları açıklandı: Mart ayında enflasyon yüzde kaç oldu?
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu herkesin merakla beklediği mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

  • Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,81; yıllık bazda ise yüzde 54,44 artmıştı.
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2022
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2022

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2022
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2022

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu: Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti
EKONOMİ
Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu: Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti

Rusya-Ukrayna savaşı japon firmaları vurdu: Yarısından fazlası olumsuz etkilendi
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşı japon firmaları vurdu: Yarısından fazlası olumsuz etkilendi
EDS cezası krize neden oldu

EDS cezası
krize neden oldu

​Kocasının yanındakini kadın sandı: Gerçek çok başka çıktı.
Geldiğimde otobüs bomboştu

'Geldiğimde otobüs bomboştu'

'Şoförden olmayanlar insin' demişti: Teyze tarafları toplamış.
Eskişehir yine zirvede

Eskişehir yine zirvede

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını açıklandı.

Tarih belli oldu: Mayıs ayında seferler başlayacak.

​Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi.
Alman fotoğrafçı İstanbul'da çekti

Alman fotoğrafçı İstanbul'da çekti

​Görüntüyü yakalamak için saatlerce bekledi.

​Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak.

​Oscar töreninde sunucuya attığı tokat sonrası karar verildi.

​Aylık bazda yüzde 5,46 artış gerçekleşti.

​Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.