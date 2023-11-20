Son dört ayın en düşük seviyelerine gerilemişti: Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜİK’in katılımıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla 'Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri' oluşturuldu. Buna göre; 1 Ocak 2024'ten itibaren ihracat verilerinin derlenmesinde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak.