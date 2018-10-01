Ekonomi Sosyal kooperatifçilik treni 1 Ekimde kalkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal kooperatifçilik treni 1 Ekim'de kalkıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel olarak yeni bir kooperatifçilik modeli oluşturuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel olarak yeni bir kooperatifçilik modeli oluşturduklarını belirterek, "Yeni modelle dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak" dedi.

Pekcan yaptığı açıklamada, Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"ni geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de, engelli, hasta, yaşlılara yönelik kamu tarafından sunulan sosyal hizmetlerin yanında bu alanda hizmet veren pek çok özel kuruluş olduğunu dile getiren Pekcan, dezavantajlı grupların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerindeki bölgesel farklılıklar, kadınların işgücüne katılımının düşük olması gibi sorunların çözümünde sosyal kooperatiflerin büyük rol oynayacağını vurguladı.

  • Pekcan, sosyal kooperatiflere ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
  • "Ülkemizde, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel yeni bir sosyal kooperatifçilik modeli oluşturuyoruz. Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli görülen değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlayacağız. Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda, kadınların işgücünü katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. Bakım hizmetleri ve eğitim sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacak."

İşsizlik oranının yüksek olduğu illere "işçi kooperatifi"

İşsizlik oranının yüksek olduğu illerde ve özelleştirilen kamu kurumlarında işçi kooperatifi modelini teşvik edeceklerine işaret eden Pekcan, "Kadınların iş piyasasına erişiminde en önemli engellerden olan ve genellikle kadınların omzuna yüklenen hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerinin sunulması konusunda yaratılacak imkanlar, sadece kadınların iş piyasasına girişini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda daha fazla ve yeni iş olanaklarının da yaratılmasına imkan tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtım treni 1 Ekim'de yola çıkıyor

Söz konusu proje kapsamında, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri planladıklarını belirten Pekcan, "Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni" ile 11 ilde tanıtım faaliyetleri düzenleneceğini kaydetti. Bu doğrultuda, TCDD Taşımacılık AŞ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını bildiren Pekcan, Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni'nin ilk olarak 1 Ekim'de Ankara'dan hareket edeceği bilgisini paylaştı.

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Pekcan, sosyal kooperatiflerin kuruluşu için yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesini, gidilen illerde yerel idareler nezdinde yapılacak programların yanı sıra üniversitelerde panel ve söyleşilerle farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini anlattı.

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