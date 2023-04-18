Sosyal medyada 'fitre' dolandırıcılığı: Her paylaşıma para göndermeyin

Ramazan ayında fitre vermek veya ihtiyaç sahibine yardım etmek isteyenlerin iyi niyetini suistimal edenler oluyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım etmek isteyenler, fitre, zekat gibi bağış yapacakları kişileri iyi seçmeli. 'Ben bağış yaptım' düşüncesiyle sosyal medyada gördükleri her paylaşıma, para göndermesinler. İnsanlarımız hassas duygularla yaptıkları bağışlarla zaman zaman dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor. Şikayetlerin çoğu sosyal medyadaki sahte hesaplara yönelik geliyor. Tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. 'Çocuğumuz sakat, hasta' gibi paylaşımlarda, sahte evrakla izin alınmış gibi gösteriliyor. Sosyal medya kullanıcıları bu hesapların gerçekliğini sorgulamadan, ihtiyaç sahibini araştırıp, güvenmeden para yatırmasın. Böyle bir durumla karşılaşıldığında polise bilgi verilmeli. Bağış kampanyalarında da valilik izni araştırılmalı.