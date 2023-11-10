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Ekonomi

S&P 500 yüzde 5,6'lık bir artış gösterecek

UBS, S&P 500'ün 2024 yılı sonuna kadar 4.600'e çıkacağını öngören küresel ekonomi ve piyasa görünümü raporunu yayınla

11:24 - 10/11/2023 الجمعة
Diğer
UBS

UBS

UBS'e göre S&P 500 önümüzdeki 14 ay içinde %5,6'lık bir artış gösterecek. S&P 500 bu yılın temmuz ayı sonlarında 4.600'ü aşmış ve daha sonra geri çekilmeye başlamıştı.


UBS, S&P 500 kazançlarının 2024'te sadece %1,8 artacağını ve bunu 2025'te %9,2'lik büyümenin izleyeceğini öngördü.

UBS stratejistlerine göre kurumsal kar marjları, yapışkan ücretler, kötüleşen fiyatlandırma gücü ve artan faiz giderleri de dahil olmak üzere birkaç cephede baskı altında.


UBS, yukarı yönlü senaryosunda, "Yakın vadeli ekonomik verilerin sağlam olması, yumuşak iniş beklentilerini artırıyor. Güçlü bir iş gücü piyasası resesyonun başlangıcını geciktirebilir ve bu da daha güçlü şirket karlarına ve değerlemelerine yol açabilir" ifadelerine de yer verdi.




#UBS
#S&P 500
#Bankacılık
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