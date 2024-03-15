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Ekonomi

Spekülatörler iş başında: Kur ile ÖTV ve KDV iddialarına yalanlama geldi

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak” şeklindeki iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımlayarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip spekülatif haberlere itibar edilmemesi noktasında uyarıda bulundu.

08:52 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Paylaşımda, “
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
” denildi.

Paylaşımın devamında yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.





#Dezenformasyonla Mücadele Merkez
#Kur
#ÖTV
#KDV
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