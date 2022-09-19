Ekonomi SPKdan Borsa İstanbul açıklaması Piyasa bozucu hareketler radarımızda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan Borsa İstanbul açıklaması: Piyasa bozucu hareketler radarımızda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
SPKdan Borsa İstanbul açıklaması: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
Borsa İstanbul

SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.

Borsada "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak
EKONOMİ
Borsada "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

TOKİ konut başvuru sonrası SMS geliyor mu? E devlet sosyal konut başvuru ekranı!
ÖZGÜN
TOKİ konut başvuru sonrası SMS geliyor mu? E devlet sosyal konut başvuru ekranı!

Vergi dilimleri sınırlandırılsın
GÜNDEM
Vergi dilimleri sınırlandırılsın

Borsa yeni haftaya yatay başladı
EKONOMİ
Borsa yeni haftaya yatay başladı
25 metrekare oda 3 bin 500 lira

25 metrekare oda 3 bin 500 lira

Sosyal medyada gündem olan evin sahibi konuştu.
Vicdanları yaralayan müdahale

Vicdanları yaralayan müdahale

​Zabıta ürünlerini yere atınca gözyaşlarına boğuldu.
Yunan bakan Türkiyeyi hedef gösterdi: Yüzüp geleyim mi?

Yunan bakan Türkiye'yi hedef gösterdi: Yüzüp geleyim mi?

​Bakan Kurum son rakamı açıkladı.

​Putin devreye girdi

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef yerle bir edildi.

​Yunan basını açık açık itiraf etti

​Araç sahiplerine bir güzel haber daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.